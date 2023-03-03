اجتماعات وقرارات.. «التضامن» تناقش العديد من الأحداث خلال الأسبوع

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي، الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 24 فبراير إلى 2 مارس 2023 من خلال التقرير التالي:-

الجمعة 24 فبراير:

وزيرة التضامن الاجتماعي، بمشاركة وزراء التموين والبيئة والتنمية المحلية والتربية والتعليم وقطاع الأعمال والطيران المدني، تفتتح معرض "ديارنا" بكايرو فيستيفال على مساحة 2800 متر بالشراكة مع بنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية وكايرو فيستيفال سيتي مول بحضور 400 من العارضين والمنتجين.

المشروع القومي للحفاظ على كيان الاسرة المصرية ”مودة” ينفذ تدريبات قبل الزواج في محافظات الإسكندرية وبورسعيد وسوهاج وأسوان بمشاركة 672 شاب وفتاة من المخطوبين، وينفذ معسكرًا تدريبيًا لإجمالي 95 متدربًا على مستوى 6 محافظات.

السبت 25 فبراير:

برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي يستمر في تسليم مشروعات "الأغنام العشر" بمحافظة سوهاج مركز المراغة بالتعاون مع جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة في إطار تنفيذه لمشروعات متناهية الصغر تركز على الأمن الغذائي.

الأحد 26 فبراير:

تحت رعاية رئيس الجمهورية، وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح المؤتمر الإقليمي الأول حول ”سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعي" بالشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بحضور 12 دولة عربية و5 وزراء.

استمرارًا للتأكيد على حقوق الفئات الأولى بالرعاية، التضامن الاجتماعي تطلق فيلم "حلاوة الدنيا" الذي يعرض حكايات يرويها أبناء مصر من دور الرعاية عن حياتهم وتحدياتهم وطموحاتهم.

في دعم مستمر لأصحاب المعاشات، بنك ناصر يطرح قروضا بسيطة لأصحاب المعاشات بمصروفات إدارية فقط ودون فوائد، وقيمة القرض 10 آلاف جنيه يتم تسديدها على ثلاث سنوات.

الإثنين 27 فبراير:

التضامن الاجتماعي تبحث بشكل موسع مع أساتذة الجامعات والخبراء موضوع" اعتماد الاخصائيين الاجتماعيين "قبل ممارسة المهنة لضمان جودة الخدمات المقدمة إلى كافة الفئات بالجمعيات الأهلية وبدور الرعاية وبالخدمة المجتمعية.

وحدات التضامن الاجتماعى تبدأ تنفيذ ندوات توعية حول" مخاطر الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والأثر السلبي للإشاعات ”وتبدأ من محافظة بني سويف.

الثلاثاء 28 فبراير:

القباج تشهد حفل توزيع الجوائز على خريجي برنامج "مصنع الابتكار" في إطار الشراكة مع منظمة أشوكا ومؤسسة الوليد للإنسانية بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، والشباب الخريجين يستعرض مشروعاته بشأن الريادة الاجتماعية في مختلف المحافظات.

الأربعاء 1 مارس:

في إطار دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى يقدم حوالي 300 مشروع متناهي الصغر لأشخاص ذوي إعاقة بمحافظة الأقصر.

وزارة التضامن الاجتماعى تستقبل وفدا من العراق بصحبة شركاء البنك الدولي لاستعراض التجربة المصرية للتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" والبرامج المكملة لرؤية الحماية الاجتماعية المتكاملة في مصر.

في إطار دعم مستفيدى مكون دعم سبل العيش بمشروع الصحة للجميع، الهلال الاحمر المصرى ينظم يوم لخريجي التوجيه المهني، ويستعرض عدد من الوظائف المتاحة للشباب الباحث عن عمل.

الخميس 2مارس: