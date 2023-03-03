«الصحة العالمية» تدعو الصين لمزيد من الشفافية لمعرفة أصل فيروس كورونا

دعت منظمة الصحة العالمية، الصين لمزيد من الشفافية لمعرفة أصل فيروس كورونا، وفقا لما ورد عبر قناة العربية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها لن تتراجع عن التحقيقات لمعرفة أصل كورونا.



وبالأمس قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن أمريكا لم تتمكن من تحديد أصل كورونا، لكن نظرية التسرب من المختبر حقيقية.

وأضاف بلينكن أن نظرية تسرب كورونا من المختبر غير نهائية وإن كانت معقولة للغاية، مؤكداً بقوله: أميركا لم تكتشف أي دليل على أن كورونا أصله برنامج تسليح بيولوجي لدولة ما.

واعتبر تقرير بريطاني، أمس الأول الأربعاء، أن تأكيدات مكتب التحقيقات الفيدرالية بانتشار فيروس كورونا، نتيجة تسرب في معمل أبحاث في مدينة ووهان الصينية ليس أمرًا حاسمًا.

واستند التقرير في ذلك رفض بعض العلماء الذين درسوا أصول جائحة Covid-19 تأييد الوكالات الأمريكية لنظرية التسرب في المختبر، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي، قال إن وباء COVID-19، على الأرجح ناتج عن تسرب معمل في ووهان الصين.

وقال راي لشبكة فوكس نيوز في مقابلة بثت يوم الثلاثاء: "قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) منذ بعض الوقت بتقييم أن أصول الوباء هي على الأرجح حادثة معملية محتملة في ووهان".

أضاف: "هنا تتحدث عن تسرب محتمل من مختبر تسيطر عليه الحكومة الصينية".