الجمعة 03 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية» تدعو الصين لمزيد من الشفافية لمعرفة أصل فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

دعت منظمة الصحة العالمية، الصين لمزيد من الشفافية لمعرفة أصل فيروس كورونا، وفقا لما ورد عبر قناة العربية. 

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها لن تتراجع عن التحقيقات لمعرفة أصل كورونا. 


وبالأمس قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن أمريكا لم تتمكن من تحديد أصل كورونا، لكن نظرية التسرب من المختبر حقيقية.

وأضاف بلينكن أن نظرية تسرب كورونا من المختبر غير نهائية وإن كانت معقولة للغاية، مؤكداً بقوله: أميركا لم تكتشف أي دليل على أن كورونا أصله برنامج تسليح بيولوجي لدولة ما. 

واعتبر تقرير بريطاني، أمس الأول الأربعاء، أن تأكيدات مكتب التحقيقات الفيدرالية بانتشار فيروس كورونا، نتيجة تسرب في معمل أبحاث في مدينة ووهان الصينية ليس أمرًا حاسمًا.

واستند التقرير في ذلك رفض بعض العلماء الذين درسوا أصول جائحة Covid-19 تأييد الوكالات الأمريكية لنظرية التسرب في المختبر، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي، قال إن وباء COVID-19، على الأرجح ناتج عن تسرب معمل في ووهان الصين.
وقال راي لشبكة فوكس نيوز في مقابلة بثت يوم الثلاثاء: "قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) منذ بعض الوقت بتقييم أن أصول الوباء هي على الأرجح حادثة معملية محتملة في ووهان".

أضاف: "هنا تتحدث عن تسرب محتمل من مختبر تسيطر عليه الحكومة الصينية".

المنظمة الصحة العالمية الصين فيرو س كورونا الشفافية كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

وفاة الدكتور محيى الغريب وزير المالية الأسبق

زيزو والجزيرى يقودان الهجوم.. فيريرا يعلن تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

مسلسلات رمضان 2023| مخرج «سره الباتع» يوجه رسالة لضيوف الشرف

«كنت عايزه يقعد معانا علطول».. الطفل محمد: «مصدقتش نفسى لما الرئيس حضنى»

ماجدة زكى توجه رسالة دعم لشقيقها فى انتخابات «المهن التمثيلية»

«الصحة العالمية» تدعو الصين لمزيد من الشفافية لمعرفة أصل فيروس كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

أولاً.. استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

تصريح قاسٍ.. كيف تناولت إسرائيل بيان مصر بشأن قرية «حوارة»؟

مركز التخطيط الفلسطينى: تهديد الاحتلال باستهداف بلدة حوارة ليس بالأمر الجديد

«حوارة» وتهديدات الاحتلال.. «نقطة ساخنة» جديدة فى الصراع الفلسطينى الإسرائيلى