الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسة وزراء إيطاليا تصل الإمارات لبحث آخر مستجدات «كوب 28»

جورجيا ميلوني
جورجيا ميلوني

وصلت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، صباح الجمعة إلى مطار أبو ظبي الدولي، رفقة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني، وفقًا لما أكدته وكالة الأنباء الإيطالية "آكي".

وأكدت الوكالة أنه كان في استقبال رئيسة الحكومة الإيطالية، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ (كوب 28)، سلطان الجابر.

ومن المتوقع أن تشهد الزيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تستمر إلى السبت، توقيع اتفاقيات على المستوى المؤسسي: إعلان النوايا بشأن الشراكة الاستراتيجية وإعلان تعزيز التعاون في ضوء استضافة دبي في وقت لاحق من هذا العام الدورة القادمة لـ(كوب 28).

رئيسة وزراء الايطالية إيطاليا مطار ابو ظبي الإمارات الخارجية كوب 28

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