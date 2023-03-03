رئيسة وزراء إيطاليا تصل الإمارات لبحث آخر مستجدات «كوب 28»

وصلت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، صباح الجمعة إلى مطار أبو ظبي الدولي، رفقة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني، وفقًا لما أكدته وكالة الأنباء الإيطالية "آكي".

وأكدت الوكالة أنه كان في استقبال رئيسة الحكومة الإيطالية، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ (كوب 28)، سلطان الجابر.

ومن المتوقع أن تشهد الزيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تستمر إلى السبت، توقيع اتفاقيات على المستوى المؤسسي: إعلان النوايا بشأن الشراكة الاستراتيجية وإعلان تعزيز التعاون في ضوء استضافة دبي في وقت لاحق من هذا العام الدورة القادمة لـ(كوب 28).