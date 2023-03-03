أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية الإجراءات الطبية اللازمة لأداء مناسك الحج 2023 / 1444 ورسوم الفحص الطبي المطلوب من الراغبين في أداء مناسك الحج هذا الموسم حيث يستعد قطاع عريض من المواطنين لإنهاء الإجراء الحج والسفر إلى المملكة العربية السعودية حيث خصصت الوزارة مستشفيات لإجراء الفحص الطبي للحجيج.

الإجراءات الطبية اللازمة لأداء مناسك الحج 2023

يمكن إجراء الفحص الطبي اللازم للحجيج خلال الموسم الحالي 2023/1444 في 237 مستشفى على مستوى الجمهورية حيث حددت وزارة الصحة 500 جنيه قيمة الرسوم وتشمل صورة دم كاملة ووظائف الكلى والكبد وآشعة عادية على الصدر وكذلك استكمال أخذ التطعيمات اللازمة وتشمل تطعيم فيروس كورونا covid-19 و تطعيم إلتهاب السحائي وهي كما يلي:-

شهادة QRCode تثبت اكتمال جرعات فيروس كورونا بالإضافة إلى تلقي الجرعة التنشيطية.

شهادة تثبت تطعيم الحاج بجرعة من اللقاح الرباعي ACYW135 ضد فيروس التهاب السحائي.

تلقي تطعيم فيروس كورونا قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات.

يتم الحصول على الشهادة من جميع مكاتب التطعيم الدولية بالمحافظات.

موعد التقديم في طلبات قرعة الحج 2023

حددت وزارة الداخلية آخر موعد لتلقي طلبات حج القرعة للموسم الحالي 2023/1444 يوم الاثنين الموافق 6 مارس الجاري ويتم تقديم الأوراق كما يلي :-

صحيفة الحالة الجنائية للحج.

جواز سفر دولي مميكن لا تقل صلاحيته عن سنة من غرة ذو الحجة.

صورة من شهادة التحصين المعتمدة دوليا لفيروس كورونا.

عدد 4 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 بخلفية بيضاء مدون عليها بيانات صاحب الجواز.

البطاقة الصحية الخاصة بتلقي التطعيمات اللازمة.

تقديم نتيجة فحص سلبي PCR قبل السفر للمملكة بـ 72 ساعة.

بيان الموقف من التجنيد.

تقرير طبي معتمد ومختوم من أحد المستشفيات الحكومية.

شهادة تحركات صادرة من الإدارة العامة للجوزات والهجرة.

شروط الحج 2023

الإجراءات الطبية اللازمة لأداء مناسك الحج 2023 / 1444 وشروط التقديم لأداء المناسك تساؤلات يطرحها الراغبين في الحج وهي كما يلي :-

التقديم عن طريق الحج الإلكتروني أو الاتصال برقم 27983000 - 02.

ألا يكون للمتقدم أداء الحج.

ألا يقل سن الرجال عن 25 سنة والنساء عن 45 سنة دون محرم.

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