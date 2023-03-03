الجمعة 03 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 257 مخالفة تموينية فى محافظة دمياط

تموين دمياط
تموين دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة الموقف الخاص بالسلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع او التلاعب بتلك المنظومة، حيث قامت المديرية بشن حملات متواصلة على مدار هذا الأسبوع، أسفرت عن تحرير ٢٥٤ محضرًا بعد رصد مخالفات لمحطتين وقود للتلاعب بطرمبات تعبئة السولار، حيث تم إجراء المعاينات من خلال مفتش الدمغة والموازين.

كما تم رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال العامة وبيع سلعتي الأرز والسكر بأزيد من السعر الرسمى.

وعلى جانب آخر، قامت مديرية التموين بضخ ٢٧٤ طنًا من الأرز الأبيض الفاخر بمعارض أهلًا رمضان المنتشرة بمدن المحافظة على مدار الأسبوع لبيعه بسعر ١٥ جنيهًا  للكيلو.

تموين دمياط دمياط محافظ دمياط إقليم محافظة دمياط تموين

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