الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شكرى وإبرارد يعربان عن تطلعهما للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين مصر والمكسيك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الجمعة، مارسيلو إبرارد وزير خارجية المكسيك، على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين التي تعقد في العاصمة الهندية «نيوديلهي».

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين أكدا الاعتزاز بالروابط الوثيقة التي تجمع مصر والمكسيك، معربين عن تطلعهما للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات.

وتبادل الوزيران الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومن أبرزها أزمة الغذاء، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الساحة الدولية.

وأشاد الوزيران بالتعاون بين البلدين في الأمم المتحدة والمحافل الدولية حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك من أبرزها الإرهاب، وحقوق الإنسان، ونزع السلاح، والبيئة، والتعاون في مجال استرداد الآثار المسروقة.

واستعرض شكري الرؤية المصرية لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك مثل الرؤية المصرية إزاء التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية والجهود المصرية في هذا الإطار.

وتطرق وزير الخارجية إلى مسألة إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، مؤكدًا ثوابت الموقف المصري التي تتمثل في التمسك بالموقف الإفريقي المُوحد المتفق عليه، من حيث التمسك بتوافق "أوزوليني" وإعلان "سرت".

المكسيك شكرى وزير الخارجية أزمة الغذاء حقوق الانسان

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وائل لطفي

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