بيلد: مارسيل سابيتزر يرغب فى البقاء مع مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن مستقبل النمساوي مارسيل سابيتزر، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي يلعب لصفوفه معارًا من بايرن ميونيخ الألماني، خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن مارسيل سابيتزر يرغب في البقاء في مانشستر يونايتد، الموسم المقبل بعد أكثر من شهر على انضمامه لصفوف "الشياطين الحمر".

وانضم الدولي النمساوي إلى مانشستر يونايتد، في نهاية فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم الحالي، حيث احتاج إريك تين هاج، المدير الفني للفريق، إلى لاعب وسط مؤقت لملء الفراغ الذي تركه كريستيان إريكسن بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الكاحل.

ولم يحصل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، على وقت كافٍ من اللعب في بايرن ميونيخ، خاصة في وجود ثنائي خط الوسط جوشوا كيميتش وليون جوريتزكا، لذلك اختار سابيتزر، الانتقال إلى أولد ترافورد، حيث عبر عن رغبته في البقاء هناك بشكل دائم.

وقدم سابيتزر، أداءً جيدًا منذ وصوله إلى مانشستر يونايتد، إلا أن الأمر في النهاية سيتوقف على ما إذا كان المدرب الهولندي يريد إبقاء اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا في مكانه للموسم المقبل وما بعده.

وشارك النجم النمساوي، حتى الآن مع في ست مباريات مع مانشستر يونايتد دون أي يحرز أهدافًا.