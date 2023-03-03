الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تموين الإسكندرية» تشن حملات رقابية مكبرة على الأسواق والمخابز

رقابة تموينية بالإسكندرية
رقابة تموينية بالإسكندرية

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملاتها الرقابية على المخابز والأنشطة التموينية، تنفيذّا لتعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة لضبط الأسواق، وحرصًا على الدعم المقدم للمواطنين.

وشنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، حملات أسفرت عن تحرير 32 محضرًا منها 12 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن لمخابز بلدية مخالفة، وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و9 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

من ناحية أخرى، قامت إدارة تموين المنتزه بتحرير 42 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 20 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لبقال تموين مخالف، ومحضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، و30 محضر عدم حمل شهادات صحية، و21 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضران عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة، ومحضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.

كما قامت إدارة تموين العجمى بتحرير 12 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و8 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير 8 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد.

كذلك حررت إدارة تموين شرق 12 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لمجمع استهلاكى مخالف، و6 محاضر لبقالي تموين مخالفين، و9 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و13 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق.

كما قامت إدارة تموين العامرية بتحرير 26 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضر لمخبز بلدى لتصرفه فى عدد 40 شيكارة دقيق مدعم، محضر لمحطة تموين سيارات لتصرفها فى كمية 3042 لتر سولار مدعما.

وحررت  إدارة برج العرب 10 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، كما تم تحرير محضر مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز البوتاجاز بدون ترخيص والتحفظ على 5 أسطوانات حجم منزلى، ومحضر لبقال تموين مخالف، و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

وقام المركز التمويني الشامل لحى غرب والجمرك بحملات أسفرت عن تحرير 13 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و7 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.        

المخابز والأنشطة التموينية مديرية التموين والتجارة الداخلية الإسكندرية الدعم المقدم للمواطنين ضبط الأسواق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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