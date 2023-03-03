الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 123 ألف لتر سولار قبل الاتجار بها فى السوق السوداء بالشرقية

سولار
سولار

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، حملات مفاجئة على محطات الوقود بمراكز ومدن المحافظة؛ للتأكد من توافر الوقود داخل المحطات وعدم التلاعب بأسعار المواد البترولية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لفايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود تزامنًا مع تحريك أسعار الوقود بارتفاع البنزين وتثبيت سعر السولار، وذلك بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وشكلت إدارة التجارة الداخلية بمديرية تموين الشرقية، لجنة رقابية برئاسة محمد الميهي مدير عام الإدارة، وبرفقه أحد ضباط هيئة الرقابة الإدارية وبمشاركة رضا النادي، رئيس مكتب موازين الشرقية، وأحمد أبوالخير، من جهاز العاشر من رمضان، حيث قامت اللجنة بالمرور والتفتيش على محطات الوقود وفحص سجلات ٢١ بترول وفواتير الشحن والإخطارات الشهرية للسولار للمحطات خلال فترة زمنية محددة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، مع مطابقة كميات السولار الواردة للمحطة خلال نفس الفترة مع الكميات الموجودة بكشوف جهة الإشراف.

وأسفرت تلك الحملة عن تحرير المحضر رقم عن ٤٠٨١ لسنة ٢٠٢٣جنح مركز شرطة بلبيس ضد/ ب.ش.ب.ع صاحب محطة وقود بالزوامل طريق بلبيس- مسطرد لوجود تجميع ١٢٣٠٠٠ لتر سولار، وكذلك وجود كشط وشطب بسجل 21 بترول، وتم عرض المحضر على النيابة العامة للنظر والتصرف، كما قامت الحملة بسحب عينات من المواد البترولية لإرسالها إلى المعامل المختصة للتحليل، وعرض تقرير مفصل على هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية.

إدارة التجارة الداخلية أسعار المواد البترولية أسعار الوقود الحملات التموينية والرقابية المفاجئة التسعير

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وائل لطفي

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