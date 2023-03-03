رمضان 2023.. قصة مسلسل سوق الكانتو لأمير كرارة ومي عزالدين

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق أعمال شهر رمضان الدرامية، وتتناول العديد من القصص الدرامية ذي الطبيعة الإنتاجية الضخمة، وتجعل هذه الأعمال ذو حالة استثنائية من حيث الشكل والمضمون.

قصة مسلسل سوق الكانتو

ولعل أبرز الأعمال المميزة المنتظر عرضها في شهر رمضان مسلسل سوق الكانتو، وهو العمل الذي يجسد بطولته الفنان امير كرارة، ويتناول خلاله قصة خاصة بفترة زمنية قديمة، حيث سيشهد هذا العمل حالة مختلفة من حيث الاجواء والشكل العام لإحداثه التي ترجع لمطلع التسعينيات.

فتدور أحداث المسلسل تحديدًا في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

مسلسل "سوق الكانتو" تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.



وقدم أمير كرارة في رمضان الماضى مسلسل "العائدون" وشارك في بطولته أمينة خليل، محمود عبد المغنى، أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".