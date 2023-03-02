الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أمير كرارة يخطف الأنظار بالبرومو الرسمى لـ«سوق الكانتو»

سوق الكانتو
سوق الكانتو

طرحت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الرسمي لمسلسل “سوق الكانتو”، الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه بموسم رمضان المقبل.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0JfAz4aH6RF3J2RoP6UdTerCAUTTvoBuZ3iqq5gNWCkfgqJ2i9egDusYn1UTo4aazl&id=617911081&mibextid=Nif5oz وخطف “كرارة” الأنظار بالبرومو الرسمي للعمل، حيث كشف عن شخصيته التي يجسدها ضمن أحداث العمل، وهى طه الذي يعمل تاجرا بسوق الكانتو، كما كشف البرومو عن علاقته بمي عزالدين التي تبدأ بمشادة كلامية وتنتهي بعلاقة عاطفية، كما يبدو.

وطرح النجم أمير كرارة البوسترات الدعائية الرسمية لمسلسله الجديد سوق الكانتو الذى يواصل تصويره، ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث نشر كرارة على حسابه بموقع "إنستجرام" البوستر الرسمي الذى تصدره بمشاركة مى عزالدين وفتحى عبدالوهاب، إضافة إلى البوسرات المنفردة للفنانين المشاركين فى بطولة العمل.

مسلسل "سوق الكانتو" تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عزالدين، فتحى عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامى، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأسا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

وقدم أمير كرارة في رمضان الماضى مسلسل "العائدون" وشارك في بطولته أمينة خليل، محمود عبدالمغنى، أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبدالمنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

إخراج حسين المنباوي أحمد صلاح حسني البوستر الرسمي البوسترات الدعائية بير بيرة

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