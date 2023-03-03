«صحة الغربية» تبدأ تشغيل التجريبي لوحدة بنا أبو صير بسمنود

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، التشغيل التجريبي لوحدة بنا أبو صير التابعة لمركز سمنود والتي تدخل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، يأتي ذلك ف إطار الحرص على تعظيم استفادة المواطنين من خدمات الرعاية الأولية وتيسير حصولهم عليها بأعلى كفاءة وجودة وبالقرب من موقعهم الجغرافي.

- تفعيل العيادات التخصصية وتشغيل خدمات الطوارئ على مدار 24 ساعة

وأوضح الدكتور أسامه أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن المبادرة تعمل على 3 محاور تتضمن تفعيل العيادات التخصصية وتشغيل خدمات الطوارئ على مدار 24 ساعة، وخدمات الزيارة المنزلية، والتي تعمل حتى الـ 6 مساءً في تخصصات (الباطنة، الأطفال، النساء، الأطفال، الجلدية)، لافتًا إلى أن عيادة الأطفال تشهد أعلى نسب تردد ضمن الترددات على تلك العيادات التخصصية، ويتم إحالة المرضى الذين يحتاجون الي المستويات الأعلى من الرعاية الصحية إلى المستشفيات، للحصول على الخدمات الطبية المتقدمة اللازمة لحالتهم الصحية.

ومن جانبها، كشفت الدكتورة نشوي مازن مدير الرعاية الصحية الأولية، عن تردد 4821 ألف مواطن على وحدة بنا أبو صير منها الكشف على 600 مواطن بالعيادات المسائية والطوارئ، ومنها خدمات تنظيم الأسرة والأطفال ومتابعة حوامل واسنان وقد تم تشغيلها تجريبيًا خلال شهر فبراير 2023 ضمن المرحلة الأولى للمبادرة.

والجدير بالذكر قد تم البدء فى الإعداد للمبادرة فى يناير 2023 عن طريق اختيار 10 منشآت رعاية صحية أولية بالغربية كمرحلة أولى، تستهدفها المبادرة على مدار عامين.