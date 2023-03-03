الجمعة 03 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مصايف الإسكندرية»: عودة الأمواج لطبيعتها بعد أيام من انحسار مياه البحر

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية اليوم

عادت أمواج البحر بشواطئ الإسكندرية إلى طبيعتها، عقب استمرار حالة انحسار مياه البحر، والتي تسببت في حالة من الجدل بين مواطني المدينة الساحلية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، في بيان لها، إلى أنه بعد أيام من حالة انحسار مياه البحر، التي شهدتها شواطئ الإسكندرية، رصد مراقبو الإدارة، صباح اليوم، عودة ارتفاع الأمواج إلى طبيعتها.

ودعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المواطنين لزيارة الشواطئ والاستمتاع بالطقس الرائع اليوم، حيث تشهد الإسكندرية اليوم طقسا شتويا معتدلا، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وشهدت شواطئ الإسكندرية إقبال هواة الصيد، وممارسي الرياضة صباح اليوم للاستمتاع بالأجواء المعتدلة. 

- طقس الإسكندرية اليوم

وكانت محافظة الإسكندرية قد أعلنت عن أنه تشهد الأجواء شبورة مائية صباحا، ونشاطا للرياح على فترات متقطعة، مع انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، بارد ليلًا.

وأضافت أن سرعة الرياح تصل اليوم إلى 30كم/ساعة، شمالية غربية، ودرجات الحرارة العظمى 22 والصغرى 15، وحالة البحر معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.52 متر.  

- نوة السلوم

ومن المفترض أن تتعرض محافظة الإسكندرية في بداية شهر مارس لنوة السلوم، والتي تأتي في 2 مارس وتستمر لمدة يومين تصاحبها رياح جنوبية غربية ممطرة.

وشهدت مدينة الإسكندرية، أمس، هبات شديدة  للرياح المحملة بالأتربة والغبار وصلت سرعتها ل42 كم/الساعة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات توخى الحذر والقيادة بهدوء وتخفيض السرعة أثناء القيادة حرصًا على سلامة المارة والركاب، كما ناشدت المواطنين الالتزام بارتداء الملابس الشتوية خلال ساعات النهار، منعًا للإصابة بنزلات البرد الحادة، وارتداء الكمامات أثناء النزول إلى الشارع، خاصة كبار السن ومرضى الصدر والجيوب الأنفية، وإحكام غلق النوافذ جيدا منعا لتسرب الرمال والأتربة إلى المنازل.

FB_IMG_1677835803920
FB_IMG_1677835803920
FB_IMG_1677835806463
FB_IMG_1677835806463
FB_IMG_1677835808947
FB_IMG_1677835808947
FB_IMG_1677835812656
FB_IMG_1677835812656
مصايف الإسكندرية انحسار مياة البحر عودة ارتفاع الأمواج طقس الاسكندرية عروس المتوسط

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

«التخطيط»: 4.7 مليار جنيه لتنفيذ 277 مشروعًا تنمويًا فى قنا

لافروف يبحث مع نظيره الأرمينى تطبيع العلاقات الأرمينية الأذربيجانية

كشف لغز تعدى 4 على مواطن فى الجيزة

وزير قطاع الأعمال: مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات لإنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين

«صحة الغربية» تبدأ تشغيل التجريبي لوحدة بنا أبو صير بسمنود

«مصايف الإسكندرية»: عودة الأمواج لطبيعتها بعد أيام من انحسار مياه البحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب الولايات المتحدة بمنع سموتريتش من دخول أراضيها

مصر تدين تصريحات وزير إسرائيلى: تحريض خطير ويفتقر للمسئولية

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في الأراضى المحتلة