«مصايف الإسكندرية»: عودة الأمواج لطبيعتها بعد أيام من انحسار مياه البحر

عادت أمواج البحر بشواطئ الإسكندرية إلى طبيعتها، عقب استمرار حالة انحسار مياه البحر، والتي تسببت في حالة من الجدل بين مواطني المدينة الساحلية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، في بيان لها، إلى أنه بعد أيام من حالة انحسار مياه البحر، التي شهدتها شواطئ الإسكندرية، رصد مراقبو الإدارة، صباح اليوم، عودة ارتفاع الأمواج إلى طبيعتها.

ودعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المواطنين لزيارة الشواطئ والاستمتاع بالطقس الرائع اليوم، حيث تشهد الإسكندرية اليوم طقسا شتويا معتدلا، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وشهدت شواطئ الإسكندرية إقبال هواة الصيد، وممارسي الرياضة صباح اليوم للاستمتاع بالأجواء المعتدلة.

- طقس الإسكندرية اليوم

وكانت محافظة الإسكندرية قد أعلنت عن أنه تشهد الأجواء شبورة مائية صباحا، ونشاطا للرياح على فترات متقطعة، مع انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، بارد ليلًا.

وأضافت أن سرعة الرياح تصل اليوم إلى 30كم/ساعة، شمالية غربية، ودرجات الحرارة العظمى 22 والصغرى 15، وحالة البحر معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.52 متر.

- نوة السلوم

ومن المفترض أن تتعرض محافظة الإسكندرية في بداية شهر مارس لنوة السلوم، والتي تأتي في 2 مارس وتستمر لمدة يومين تصاحبها رياح جنوبية غربية ممطرة.

وشهدت مدينة الإسكندرية، أمس، هبات شديدة للرياح المحملة بالأتربة والغبار وصلت سرعتها ل42 كم/الساعة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات توخى الحذر والقيادة بهدوء وتخفيض السرعة أثناء القيادة حرصًا على سلامة المارة والركاب، كما ناشدت المواطنين الالتزام بارتداء الملابس الشتوية خلال ساعات النهار، منعًا للإصابة بنزلات البرد الحادة، وارتداء الكمامات أثناء النزول إلى الشارع، خاصة كبار السن ومرضى الصدر والجيوب الأنفية، وإحكام غلق النوافذ جيدا منعا لتسرب الرمال والأتربة إلى المنازل.

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