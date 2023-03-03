بأسعار مخفضة.. «تموين دمياط» تضخ 274 طن أرز بمعارض «أهلًا رمضان»

ضخت مديرية التموين بمحافظة دمياط، اليوم الجمعة، 274 طنا من الأرز الفاخر بمعارض "أهلًا رمضان" المنتشرة بجميع مدن المحافظة بسعر 15 جنيها للكيلو؛ تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتورة منال عوض بالعمل على إتاحة السلع الأساسية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وذكرت المديرية- في بيان اليوم- أنه تم تحرير 254 محضرا تموينيا خلال أسبوع من بينها ضبط محطتين بنزين للتلاعب بالغش والتدليس في طلمبات تعبئة السولار، حيث تمت المعايرة والقياس بمعرفة مفتش الدمغة والموازين المرافق لحملة التفتيش وتم العرض على النيابة العامة للتصرف على ذمة المحاضر الخاصة بها.

كما حررت المديرية 252 محضرًا أخرى لمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة والمغالاة والبيع بأزيد عن السعر المقرر لسلعتي الأرز والسكر.