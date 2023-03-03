الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بأسعار مخفضة.. «تموين دمياط» تضخ 274 طن أرز بمعارض «أهلًا رمضان»

أهلا رمضان
أهلا رمضان

ضخت مديرية التموين بمحافظة دمياط، اليوم الجمعة، 274 طنا من الأرز الفاخر بمعارض "أهلًا رمضان" المنتشرة بجميع مدن المحافظة بسعر 15 جنيها للكيلو؛ تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتورة منال عوض بالعمل على إتاحة السلع الأساسية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وذكرت المديرية- في بيان اليوم- أنه تم تحرير 254 محضرا تموينيا خلال أسبوع من بينها ضبط محطتين بنزين للتلاعب بالغش والتدليس في طلمبات تعبئة السولار، حيث تمت المعايرة والقياس بمعرفة مفتش الدمغة والموازين المرافق لحملة التفتيش وتم العرض على النيابة العامة للتصرف على ذمة المحاضر الخاصة بها.

كما حررت المديرية 252 محضرًا أخرى لمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة والمغالاة والبيع بأزيد عن السعر المقرر لسلعتي الأرز والسكر.

الدكتورة منال عوض الإعلان عن الأسعار أسعار مخفضة الدمغة والموازين الغش والتدليس السلع الأساسية النيابة العامة عدم الإعلان عن الأسعار معارض اهلا رمضان

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وائل لطفي

رسائل المنيا

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