أسعار فوانيس رمضان 2023.. وموعد استطلاع الهلال

زاد البحث عن أسعار فوانيس رمضان 2023 عبر المنصات الإلكترونية وذلك قبيل أيام فقط من بداية الشهر الكريم حيث بدأت بالفعل شوادر بيع الفانوس بجميع أشكاله وألوانه وخامات تصنيعه للأطفال والكبار وتزين الشوارع خلال الشهر وذلك من العادات المتبعة في المجتمع المصري خلال أيام الشهر الفضيل منذ عشرات السنين.

أسعار فوانيس رمضان 2023

تختلف أسعار بيع فوانيس الأطفال خلال شهر رمضان 2023 وفقا لخامة الصنع وشكل التصنيع وحجم الفانوس وجاءت الأسعار في ظل زيادة سعر الدولار الأمريكي في الأسواق المصرية كما يلي: -

الفانوس الخشبي يتراوح سعره من 40 - 300 جنيه وفقا لحجم الفانوس.

الفانوس الخشبي على شكل بكار وبوجي وطمطم يتراوح سعره من 100 - 250 جنيه.

الفانوس الخشبي الملون مقاس 32 *15 سم يتراوح سعره من 475 - 550 جنيه وفقا لحجم الفانوس.

الفانوس الخشبي على شكل برطمان يتراوح سعره من 75 - 100 جنيه وفقا لحجم الفانوس.

فانوس بشمعة يتراوح سعره من 25 - 55 جنيه وفقا لحجم الفانوس.

فانوس بشمعة مزخرف بشكل ذهبي يتراوح سعره من 150 - 200 جنيه وفقا لحجم الفانوس.

فانوس بإضاءة وأصوات رمضانية يتراوح سعره من 125 - 150 جنيه وفقا لحجم الفانوس.

فانوس بلاستيكي يتراوح سعره من 10 - 100 جنيه وفقا لحجم الفانوس.

فانوس معدني برونزي مقاس 24 * 12 سم يتراوح سعره من 150 - 200 جنيه وفقا لحجم الفانوس.

فانوس بشمعة معدني يتراوح سعره من 150 - 200 جنيه وفقا لحجم الفانوس.

فانوس صاج كبير يتراوح سعره من 1500 - 3000 جنيه.

فانوس نحاس شغل يدوي حجم وسط يتراوح سعره من 800 - 900 جنيه.

فانوس استانلس يتراوح سعره من 200 - 900 جنيه.

فانوس الخيامية يتراوح سعره من 25 - 55 جنيه وفقا للحجم.

موعد أول أيام شهر رمضان المبارك فلكيا

أسعار فوانيس رمضان 2023 وموعد أول أيام رمضان تساؤلات يطرحها العديد من المسلمين حاليا حيث أكدت دار الإفتاء استطلاع هلال شهر رمضان المبارك يوم 21 مارس المقبل.

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