موعد الإفطار فى شهر رمضان 2023

موعد الإفطار في شهر رمضان 2023.. اقترب شهر رمضان الكريم، إذ يبحث العديد من المواطنين، عن إمساكية الشهر الكريم، ومواعيد السحور والإفطار.

موعد الإفطار في شهر رمضان 2023

ويبدأ أول أيام شهر رمضان المبارك، يوم الخميس 23 مارس المقبل، وفقا للحسابات الفلكية، ومن المتوقع أن يكون يوم الخميس 20 أبريل المقبل هو آخر أيام شهر الصيام فلكيًا.

1 رمضان - 23 مارس

فجر :4:39

ظهر 12:10

عصر 3:38

المغرب6:15

العشاء 7:45

2 رمضان: 24 مارس

فجر 4:38

ظهر 12.09

عصر 3:38

المغرب 6:16

العشاء 7:46

3 رمضان 25 مارس

فجر 4:38

ظهر 12:09

عصر 3:38

المغرب 6:16

العشاء 7:46

4 رمضان 26 مارس

فجر 4:36

ظهر 12:09

عصر 3:38

المغرب 6:17

عشاء 7:47

5 رمضان 27 مارس

فجر 4:34

ظهر 12:08

عصر 3:38

المغرب 6:17

عشاء 7:47

6 رمضان 28 مارس

فجر 4:33

ظهر 12:08

عصر 3:38

المغرب 6:18

عشاء 7:48

7 رمضان 29 مارس

فجر 4:32

ظهر 12:08

عصر 3:38

المغرب 6:19

عشاء 7:49

8 رمضان 30 مارس

فجر 4:29

ظهر 12:07

عصر 3:38

المغرب 6:20

عشاء 7:50

9 رمضان 31 مارس

فجر 4:28

ظهر 12:07

عصر 3:38

المغرب 6:20

عشاء 7:50

10 رمضان 1 إبريل

فجر 4:26

ظهر 12:07

عصر 3:38

المغرب 6:21

عشاء 7:51

11 رمضان 2 إبريل

فجر 4:25

ظهر 12:06

عصر 3:33

المغرب 6:22

عشاء 7:52

12 رمضان 3 إبريل

فجر 4:24

ظهر 12:06

عصر 3:38

المغرب 6:22

عشاء 7:52

13 رمضان 4 إبريل

فجر 4:22

ظهر 12:06

عصر 3:38

المغرب 6:23

عشاء 7:53

14 رمضان 5 إبريل

فجر 4:21

ظهر 12:05

عصر 3:38

المغرب 6:23

عشاء 7:53

15 رمضان 6 إبريل

فجر 4:19

ظهر 12:05

عصر 3:38

المغرب 6:24

عشاء 7:54

16 رمضان 7 إبريل

فجر 4:18

ظهر 12:05

عصر 3:38

المغرب 6:25

عشاء 7:55

17 رمضان 8 إبريل

فجر 4:17

ظهر 12:05

عصر 3:38

المغرب 6:25

عشاء 7:55

18 رمضان 9 إبريل

فجر 4:15

ظهر 12:04

عصر 3:38

المغرب 6:26

عشاء 7:56

19 رمضان 10 إبريل

فجر 4:14

ظهر 12:04

عصر 3:38

المغرب 6:27

عشاء 7:57

20 رمضان 11 إبريل

فجر 4:13

ظهر 12:04

عصر 3:38

المغرب 6:27

عشاء 7:57

21 رمضان 12 إبريل

فجر 4:11

ظهر 12:03

عصر 3:38

المغرب 6:28

عشاء 7:58

22 رمضان 13 إبريل

فجر 4:10

ظهر 12:03

عصر 3:38

المغرب 6:28

عشاء 7:58

23 رمضان 14 إبريل

فجر 4:09

ظهر 12:03

عصر 3:38

المغرب 6:29

عشاء 7:59

24 رمضان 15 إبريل

فجر 4:07

ظهر 12:03

عصر 3:38

المغرب 6:30

عشاء 8:00

25 رمضان 16 إبريل

فجر 4:06

ظهر 12:02

عصر 3:38

المغرب 6:30

عشاء 8:00

26 رمضان 17 إبريل

فجر 4:05

ظهر 12:02

عصر 3:38

المغرب 6:31

عشاء 8:01

27 رمضان 18 إبريل

فجر 4:03

ظهر 12:02

عصر 3:37

المغرب 6:31

عشاء 8:01

28 رمضان 19 إبريل

فجر 4:02

ظهر 12:02

عصر 3:37

المغرب 6:32

عشاء 8:02

29 رمضان 20 إبريل

فجر 4:01

ظهر 12:01

عصر 3:37

المغرب 6:33

عشاء 8:03

30 رمضان 21 إبريل

فجر 4:00

ظهر 12:01

عصر 3:37

المغرب 6:33

عشاء 8:03