الخميس 02 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رمضان شكل تاني.. عم طه يحكي قصة 70 عامًا مع فوانيس الجريد (صور)

عم طه
عم طه

مع قرب حلول شهر رمضان، يجلس عم طه (أبو أشرف) في ورشته الصغيرة وسط جريد النخيل بمنطقة كفر القرعة بالفيوم وهو يقوم بتقطيع جريد النخيل لصناعة فوانيس رمضان، ورغم ارتفاع أسعار الفوانيس من الخامات الأخرى يظل الإقبال على  فوانيس الجريد، حيث يحتفظ بهذه العادة السنوية احتفالاً بقدوم الشهر الكريم.

قال أبو أشرف، لـ“الدستور”، إنه يحاول بقدر الإمكان إسعاد الاطفال بعمل فوانيس من الجريد يتم تزيينه بورق السلوفان الملون او القماش المزخرف بأصل التكلفة لرؤية الفرحة في وجوه الأطفال".

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أضاف:"بعمل قفّاص منذ 70 عامًا، وتعلمت هذه المهنة من عمي ووالدي كنت اجلس بجوارهم أثناء قيامهم بعمل الأقفاص من الجريد وقبل شهر رمضان كنا نقوم بصناعة الفوانيس من جريد النخيل، لكن مع ظهور أشكال الفوانيس من البلاستيك والصاج وغيرها من الخامات يظل الإقبال على فوانيس الجريد في الأحياء الشعبية".

واصل عم طه حديثه:"انتظر شهر رمضان وأقوم بجمع الجريد من النخيل استعدادًا للشهر الكريم حيث الإقبال كبير على شراء فوانيس رمضان بأشكال وأحجام مختلفة ويختلف السعر من فانوس لآخر حسب حجم الفانوس".

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وأشار إلى أنه يقوم بشراء جريد النخيل من المزارعين بالقرى، الألف جريدة بـ2500 جنيه سابقًا، أما، الآن، وصل سعر الألف جريدة إلى 500 الألف ارتفع السعر للضعف، قائلاً أصنع الفانوس من جريدة نخيل واحدة وإذا كان حجم الفانوس كبير يأخذ أكثر من جريدة ويستغرق وقت صناعة الفانوس وقت لا يتعدى النصف ساعة".

ونوه إلى أن سعر الفانوس الجريد الصغير لا يتعدى تكاليفه 15 جنيهات والوسط 25 جنيهًا أما الكبير من 40 وحتى 75 جنيهًا على حسب الحجم والارتفاع.

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فوانيس رمضان الفيوم جريد النخيل ابو اشرف 70سنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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