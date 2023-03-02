الخميس 02 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2023.. طرح البرومو الرسمى لمسلسل «جعفر العمدة»

محمد رمضان
محمد رمضان

طرحت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الرسمي لمسلسل "جعفر العمدة" الذي يخوض بطولته الفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جوري بكر، أحمد فتحي، طارق النهري، مجدي بدر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

وكان النجم محمد رمضان كشف كواليس العمل، حيث أكد أن دراما الأحداث مختلفة عن دراما مسلسل عائلة الحاج متولي، خاصة أن البعض شبه القصة بقصة الحاج متولي، وهو ما نفاه رمضان جملة وتفصيلًا، وأكد أنه بالفعل متزوج من 4 سيدات، ولكن الدراما مختلفة تمامًا عن أي عمل قدم في الدراما التليفزيونية.

بــ بآل النهر المتحدة للخدمات المتحدة للخدمات الإعلامية الفنان محمد رمضان السيناريو والحوار

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وائل لطفي

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