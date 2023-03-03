الأحكام في أسبوع| إحالة أوراق 4 أشقاء للمفتي وتأييد سجن صاحب «كنز شقة الزمالك» والمؤبد لـ«جمبري»

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحكام المهمة، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة “حدث في أسبوع”.

السجن 15 عامًا لطالب فى تهمة قتل بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار طارق يسري، بمعاقبة طالب بالسجن 15 سنة؛ لاتهامه بقتل شاب، بقرية السمطا في دشنا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022، عندما وجهت جهات التحقيق لـ"حسام. ح. ع"، و"إبراهيم. أ. ح"، طالب، تهمة القتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات عائلية، كما وجهت للمتهمين تهمة حيازة سلاح وطلقات نارية.

إحالة أوراق 4 أشقاء للمفتى بتهمة قتل زوج شقيقتهم ببولاق الدكرور

أحالت محكمة جنايات الجيزة، أوراق 4 أشقاء لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، بتهمة قتل زوج شقيقتهم في الجيزة وتقطيع جثته وإلقائها في أماكن متفرقة.

صدر القرار برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل، وسمير صلاح الدين محمد، وأحمد عبدالعاطي الشافعي، وأمانة سر أيمن عبداللطيف، وهاني أحمد حمودة.

تأييد سجن صاحب «كنز شقة الزمالك» وزوجته 5 سنوات

قضت محكمة النقض، اليوم، برفض الطعن المقدم من المتهم في قضية شقة الزمالك وسقوط طعن المتهمة الثانية، وقررت المحكمة إلغاء الغرامة المقررة على الحكم الصادر ضدهما بالسجن لمدة 5 سنوات؛ لاتهامهما بحيازة الآثار والاتجار بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ "شقة الزمالك".

وشهدت الجلسة السابقة تسليم المتهم نفسه إلى محكمة النقض، وهو ما يفرضه القانون لقبول طعنه من الناحية الشكلية لتتحفظ قوات الأمن عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

المؤبد لعامل قتل شابا وأصاب شقيقته فى قنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بقتل شاب وإصابة شقيقته، بسبب خلافات عائلية بقرية رفاعة التابعة لمركز فرشوط شمالي محافظة قنا.

إحالة أوراق 3 متهمين بقتل مواطن في الشرقية للمفتي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، الاثنين، قرارا يقضي بإحالة أوراق 3 أشخاص إلى مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة 2 مايو المقبل للنطق بالحكم.

كما قررت المحكمة كذلك تأجيل محاكمة المتهمين الرابع والخامس في ذات القضية إلى نفس الجلسة للنطق بالحكم؛ لاتهامهم جميعًا بقتل شاب وسرقة أموال كانت بحوزته بدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

«جنايات قنا» تعاقب عامل بالإعدام شنقًا وآخر بالسجن 15 سنة

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى في حكمها الصادر، عاملين بالإعدام والسجن 15 سنة، بتهمة قتل آخر وشريك لهم في سرقة توك توك بالإكراه.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمي عبدالرحمن صقر، وأمانة سر ياسين حسن مهران، ويوسف الشيخ وسمعان شهيد.

إحالة أوراق عاطل قتل مواطنًا بسبب خلافات مالية فى القليوبية للمفتى

أحالت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، أوراق عاطل لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه بقتل شخص بسبب خلافات مالية بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر مايو المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشوي، وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل

المؤبد لـ«جمبري» وصديقه لقتلهما شخص بالقليوبية

عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات بنها، متهمين بقتل شخص في الطريق العام بدائرة مركز شرطة بنها في القليوبية بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين، وعضوية المستشارين وائل السيد الشوي، وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل.