لجنة تحكيم مسابقة التمثيل بـ«الدوم» تختار 6 متسابقين لمرحلة نصف النهائى

اختارت لجنة تحكيم مسابقة التمثيل ببرنامج الدوم، والتي تشكلت من النجمة يسرا، والمخرج بيتر ميمي، والمخرجة كاملة أبو ذكرى، 6 متسابقين للتصعيد للمرحلة النصف نهائية، وهم يارا حسام، كورلس رضا، نورا الأحمر، أمير عبد الواحد، حنين سعيد، محمد يسرى.

تألق متسابقي الموسم الثاني من برنامج الدوم

وعلى جانب آخر، حقق برنامج الدوم في موسمه الثاني نجاحا هائلا منذ عرض أولى حلقاته في مرحلة تجارب الأداء، حيث تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومنح فرص لـ آلاف المتسابقين من جميع محافظات مصر لعرض موهبتهم أمام كوكبة من المتخصصين والإعلاميين والفنانين، من بينهم المتسابق أحمد الشوالي من حلايب والذي أبهر لجنة تحكيم الغناء بموهبته والتي تضم كلا من الفنانة أنوشكا والشاعر أمير طعيمة والفنان حميد الشاعري، وذلك بعدما قدم عدد من أغاني التراث وأغاني محمد منير، ورغم خروجه في مرحلة تجارب الأداء الكامل إلا أن الشركة المتحدة منحته فرصة ذهبية لـ حضور التدريبات وتطوير موهبته والغناء في الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني والمقرر عرضها يوم 17 مارس الجاري.

برنامج الدوم لاكتشاف المواهب

ويذكر أن برنامج الدوم لاكتشاف المواهب يعرض على شاشة dmc، أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، ويضم عددًا كبيرًا من المتسابقين من مختلف محافظات مصر في العديد من المجالات، من بينهم الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي، بجانب الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني.