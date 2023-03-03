بينها لقاء لبنى عبدالعزيز بمركز إبداع القاهرة.. فعاليات التنمية الثقافية اليوم

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية اليوم الجمعة الثالث من مارس، العديد من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية عبر مراكزه الإبداعية المختلفة، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

ففي السادسة مساء، تحل الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز، في ضيافة لقاء جديد من سلسلة أمسيات أرواح في المدينة، بمركز إبداع القاهرة -بساحة دار الأوبرا المصرية-، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

وهو اللقاء الحادي عشر من سلسلة أرواح في المدينة للإعلامي محمود التميمي، والتي ينظمها بيت المعمار المصري بالتعاون مع مشروع "القاهرة عنواني". والذي يتناول فيه التميمي قراءة لقاهرة الخمسينيات والستينيات من خلال أفلام الفنانة لُبنى عبد العزيز أو ما يمكن وصفه بـ "قاهرة لُبنى" .

ويصاحب اللقاء عرض مقاطع من فيلم "عروس النيل" بمناسبة مرور ستين سنة على إنتاجه في حضور بطلته القديرة لُبنى عبد العزيز، بالإضافة إلى مقاطع مختارة من أفلامها الأخري، منها "الوسادة الخالية" و "أنا حُرة"؛ “عروس النيل”، “غرام الأسياد”، “آه من حواء” ، “العيب”، “العنب المر” وغيرها، أفلام وثقت ملامح المدينة في زمن لُبنى عبد العزيز إلى جانب قصص نادرة من الأرشيف الصحفي المصري عن تلك الأفلام وعن القاهرة ومجتمعها وتغيراته، وهي السمة التي ألتزمت بها سلسلة عروض "أرواح في المدينة" منذ إطلاقها.

ــ ثنائي العود دينا وغسان بقبة الغوري

في سياق متصل، وفي الثامنة مساء، يحتضن مركز إبداع قبة الغوري، بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل لثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف.

ويتضمن الحفل باقة من أشهر أعمالهما من بينها "صباح صعيدي"، و"على ضفاف النيل"، و"ليالي النيل"، و"سراب"، يصاحب الثنائي فرقة موسيقية تتكون من عازفي آلات البيانو، وبيز جيار، ورق، وطبلة، ودف.