خبير اقتصادى: الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية تستهدف أكثر من نصف سكان مصر

أوضح الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن قرارات الرئيس السيسي، اليوم، هي قرارات في غاية الأهمية، وجاءت في وقتها تمامًا، حيث جاءت لمواجهة التضخم.

وأضاف "صيام"، خلال مداخلة عبر فضائية extra news، أن الهدف من هذه القرارات هي زيادة القوة الشرائية للمواطنين المستهدفين، وعدم الوقوع في براثن الفقر، فإذا ترك المواطن في مواجهة هذا التضخم، فإنه سيتعرض للوقوع تحت خط الفقر.

وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعه القاهرة، أن الزيادات تستهدف أربع فئات، لافتًا إلى أن الفئة الأولى هم العاملون بالجهاز الإداري للدولة، وييلغ عددهم حوالي 6 ملايين موظف، بما يقدر بـ 24 مليون مواطن، أي ربع السكان، والفئة السادسة لكادر العاملين 3500 جنيه كحد أدنى للأجور، وهناك أيضًا الفئة الثالثة النوعية وصلت لـ 5 آلاف جنيه، والكادر الخاص وهم الماجستير والدكتوراة بحد أدنى 6 آلاف جنيه شهريًا، وحاملي الدكتوراة 7 آلاف جنيه شهريًا.

وأوضح أن هذه الحزمة الاجتماعية الجدية في غاية الأهمية للحفاظ على المستوى المعيشي للمواطن، لافتًا إلى أن هذه الحزمة تستهدف أكثر من نصف سكان مصر.