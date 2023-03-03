فريق «على أبو جريشة» يقصى فريق «بوبو» من «كابيتانو مصر»

استطاع فريق "على أبو جريشة"، بقيادة كابتن محمد اليماني، الفوز على فريق "بوبو" بقيادة كابتن أحمد الكاس، بنتيجة واحد صفر.

وتأهل فريق "على أبو جريشة"، للماراة النهائية ليكون أول المنتقلين في انتظار الفريق الفائز بالمباراة القادمة ليخوضا منافسة على لقب برنامج "كابيتانو مصر" الأول.

اختيار لاعبين من فريق "بوبو" لإنقاذهم من الخروج من البرنامج

واختار كابتن محمد بركات، لاعب النادي الأهلي وعضو اتحاد الكرة، وسعد سمير مدافع فريق فيوتشر، عددًا من اللاعبين للانتقال إلى فريق "علي أبو جريشة"، والمشاركة في المباراة النهائية من بالبرنامج وهم أحمد عبدالفتاح، وعبدالله عيد، و أحمد فرحات، وسيد خالد.

وحرص محمد بركات وسعد سمير على توجيه نصائح لفريق "بوبو"، مؤكدين أن البرنامج كان فرصة لهم ليعرفهم الجمهور، وعليهم أن يبنوا عليها ويطوروا موهبتهم.