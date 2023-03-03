التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يشيد بقرارات الرئيس السيسى الخاصة بالأجور والمعاشات

ثمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي القرارات الهامة، التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إفتتاح عدد من المشروعات التنموية بمدينة المنيا الجديدة، وتأتي هذه القرارات لتشمل حزمة حماية اجتماعية تمثلت في زيادة أجور العاملين في الدولة ورفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات وكذلك معاش تكافل وكرامة.

كما ذكر التحالف، في بيانه، أن هذه القرارات تعكس مدى انحياز الرئيس للمواطن في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم في الوقت الحالي، كما أنها تعد خطوة هامة في طريق تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أنه يثمن هذه القرارات ودورها في زيادة مظلة الحماية الاجتماعية، ويؤكد على أن الدولة القوية التي استطاعت هزيمة الإرهاب بتكاتف شعبها مع كافة مؤسساتها القوية، فإنها قادرة كذلك علي التغلب على كافة التحديات الاقتصادية التي تواجهها لتستمر معركة البناء والتنمية من أجل الوصول للجمهورية الجديدة.