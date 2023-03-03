مطروح تشارك فى مؤتمر الإدارة المستدامة للمراعى والتحديات المستقبلية فى الأردن

كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المهندس حسين السنيني مدير تنمية القرية ورئيس لجنة تمويل المراعي والثروة الحيوانية بالمشاركة في مؤتمر «الإدارة المستدامة للمراعي والتحديات المستقبلية» المنعقد بالعاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من ١و٢ مارس الجاري.



خلال المؤتمر تم تكريم محافظة مطروح من وزير الزراعة الأردني المهندس خالد الحنيفات ومن سمو الأميرة بسمة بنت علي مؤسس الحديقة النباتية الملكية، والدكتور هاني الشاعر مدير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة مكتب غرب تقديرا لدور محافظة مطروح في الشراكة والدعم لمشروع الأنظمة البيئة السليمة لتنميه المراعي ودعم تنفيذ أنشطة المشروع في العديد من الفعاليات خلال مده تنفيذ المشروع.

خلال المؤتمر

خلال المؤتمر

خلال المؤتمر

خلال المؤتمر

خلال المؤتمر