أمين «حقوق الشيوخ»: توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الأجور والمعاشات تؤكد اهتمامه بالمواطن

ثمنت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الأجور والمعاشات، والتي أصدرها خلال افتتاح عدد من مشروعات التنمية بمدينة المنيا الجديدة، مؤكدة أنها جاءت في وقت بالغ الأهمية نظرا للظروف العالمية الصعبة التي نمر بها.



وتابعت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان صادر عنها، أن الرئيس السيسي يثبت دائما اهتمامه بالمواطنين محدودي الدخل فهو قريب منهم ويدرك تماما حجم الصعوبات الذي يمروا بها".

- الحزمة ستمثل دعما كبيرا للمواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها



وتابعت النائبة أن حزمة الحماية الاجتماعية، الصادرة بشأن زيادات أجور العاملين في الدولة ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة في المعاشات، ستمثل دعما كبيرا للمواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها.

واكدت النائبة رشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ ، أن الدولة المصرية لا يمكن أن تتجاهل الظروف الاقتصادية للمواطن، لذلك كان من المهم مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية ومد شبكات الأمان الاجتماعي لكل للجميع.



في سياق أخر، ثمنت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، قرارات الرئيس السيسي الخاصة بزيادة الرواتب والمعاشات.

وأكدت في تصريحات لها، أن القرارات تأتي في توقيت مناسب للغاية في ظل أزمة اقتصادية عالمية طاحنة أودت برفع الأسعار بشكل مبالغ.

وأوضحت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي حريص على تجنيب المصريين تداعيات الأزمة وترسيخ مبادئ العدالة والحماية الاجتماعية في أبهى صورها لتحقق حياة كريمة للجميع.

وأشارت إلى الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في ملف تحسين الأجور والمعاشات، وهي خطوة مهمة تغلق الباب أمام الفساد وتدعم الفئات المتوسطة والأولى بالرعاية.