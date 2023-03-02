«صنايعية مصر» يكشف كيف عاشت السويس في ظل الحصار الإسرائيلي؟

قال الكاتب عمر طاهر، إن حصار مدينة السويس، والذي استمر لمدة 101 يومًا بعد هزيمة إسرائيل في حرب أكتوبر، وبعد قصف محطات المياه والكهرباء ومخازن الدقيق.

وأضاف "طاهر" خلال حلقة الليلة من برنامج "صنايعية مصر"، والمذاع عبر فضائية dmc، ان السويس وقتها كان فيها 20 ألف مواطن، و428 صندوق لحوم محفوظة و416 صندوق بامية معلبة و272 طن سكر و49 كيلو شاي.

كمية الدقيق كانت تكفي لشهر واحد فقط

وأكد أن كمية الدقيق في تلك الفترة كانت تكفى استهلاك شهر واحد شرط تقليل وزن رغيف الخبز، وصرف رغيفان لكل مواطن يوميًا عدا السبت والثلاثاء رغيف واحد، وتم توزيع دفعة على الناس والباقي يكفى دفعة ثانية، وتمت مطالبة المواطنين باستهلاك دفعتهم بحذر.

وأشار عمر طاهر، أن من ساهم في تجاوز تلك الأزمة هي وزيرة كل بيت وهي المرأة في السويس.