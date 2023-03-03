محمد توفيق: «الثقافة المصرية سيرة أخرى» يرصد الشخصيات المؤثرة في الأدب المصري

بدأت فعاليات مناقشة كتاب "الثقافة المصرية سيرة أخرى" للكاتب المورخ الثقافي شعبان يوسف، ويناقش الكتاب كل من الدكتور عماد أبو غازي، وزير الثقافة الأسبق، والسفير محمد توفيق، الكاتبة والناقدة الدكتورة فاطمة الصعيدي، والكاتبة الروائية سلوى بكر.

وقالت الكاتبة الناقدة فاطمة الصعيدي، إننا إمام كتاب متفرد في سرد سيرة الثقافة المصرية وتقديم وجوه أثرت المشهد الثقافي المصري منهم إبراهيم فتحي وإبراهيم أصلان وجمال الغيطاني وسعيد الكفراوي؛ وغيرهم، كما أن الجزء الثاني منه يعد امتدادًا للجزء الأول من الكتاب والذي قدم على مدى ٥٠ فصلًا سيرة أخرى للثقافة المصرية.

من جانبه؛ قال السفير الروائي محمد توفيق: "نحن أمام عمل ثقافي كبير عبر جزئيه الأول الذي يتناول الشخصيات الفاعلة في مسيرة الأدب المصري، والثاني الذي يتناول عددًا من الموضوعات والشخصيات الثقافية البارزة في المشهد الثقافي المصري".

ولفت توفيق إلى عنوان الكتاب قائلاً: "توقفت عنده كثيرًا بدءً من مفهوم الثقافة المصرية في سياق الفنون أم السياق العام، أم بتناول حركة الأدب المصري في القرن العشرين، ويرصد هذا العمل الشخصيات الراسية الفاعلة المؤثرة في حركة الأدب المصري".

وأن الكتاب يسرد علاقة الشخصيات الثقافية لبعضهم البعض علاقتهم موقفهم من السلطة المصرية، وأن شعبان يوسف، يتناول هذه الشخصيات الثقافية من زاوية شخصية بحتة، إلى جانب سرد جزء مباشر من سيرة المؤلف ومواقفه الشخصية من العديد من القضايا.

ولفت السفير الدبلوماسي محمد توفيق، إلى أن الكتاب تحدث عن المظلومية الخاصة والمظلومية العامة التي ظهرت واضحة في العديد من المواقف الصريحة والتي منها إعلان يوسف إدريس أحقيته بنوبل وغيرها، كما تناول العديد من الحركات الأدبية الفاعلة والتي منها حركة المجلات الماستر، وغيرها في فترة من الفترات.

وتابع توفيق إلى رصد شعبان يوسف عبر كتابه التحول الثقافي نتيجة دخول وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت الخ، وقد سرد تلك الحالة بمدخل الحديث عن عقد ندوتين في وقت واحد وذلك في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام ٢٠١٥ وكانت الأولى لا ونيس والأخرى لشاب رابر يدعي زاب ثروت، وكانت ندوة الأخير حضرها إعداد كثيرة من الجمهور على عكس العدد الذي حضر ندوة الشاعر والناقد الكبير أدونيس.

ومن الجدير بالاشارة أن الكتاب يتناول مجموعة من الكتٌاب والمثقفين والأدباء الذين عاشوا فى نصف القرن الماضي في ظل أوضاع سياسية وفكرية وثقافية مذهلة، جديرة بتحويل المثقف أكثر من مرة، أمام تلك التحولات العملاقة فى مجريات الحياة المصرية، من هؤلاء ابراهيم فتحى وأحمد صادق سعد وبهاء طاهر وجمال الغيطانى وصلاح عبد الصبور وابراهيم أصلان وصلاح عيسى وسعيد الكفراوى ومحمود أمين العالم وغالى شكرى وصنع الله ابراهيم ولويس عوض وشريف حياتة وإحسان عبد القدوس، وغيرهم ممن شكلوا بقوة وجدان وعقل وضمير الحياة المصرية فى شتى المجالات عبر نصف قرن.