الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أهالي الفيوم يشيعون جثمان ضحية الغدر.. ووالدته: «محروقة على ولدي» (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شيع المئات من أهالي مركز طامية بالفيوم، مساء الخميس، جثمان الشاب محمد رجب، سائق توكتوك الذي تم العثور على جثته مذبوحًا بأحد شوارع الجيزة وسرقة مركبته الذي يعمل عليه.

وسقطت والدة المجنى عليه مغشيًا عليها بعد دفن جثمان ابنها والذي ودعته وهى تغالب دموعها: “يا حبيبى يا محمد، يا ضنايا ربنا يرحمك يا ابنى”، وقالت الأم بعد دفن الضحية: “محروقة على ولدى، ماليش غيره، كان نازل يشتغل بيساعدنا في البيت ورجعلي جثة”.

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وخرجت الجنازة من مسجد النور المحمدي بمدينة طامية وسط أعداد غفيرة من المواطنين، وأسرته وأصدقائه.

وتعود الواقعة حينما شهد مركز ومدينة طامية حادثة مأساوية بعد العثور على جثه شاب من المركز، في ضواحي الجيزة بعد اختفائه منذ أيام وسرقة التوكتوك الخاص به.

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المئات يشيعون جثمان الشهيد محمد رجب الفيوم سرقة التوكتوك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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