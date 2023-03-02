الخميس 02 مارس 2023
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سياسي

عضو بالشيوخ: قرارات الرئيس بعثت برسائل طمأنة للشعب المصرى والمواطن على رأس أولويات الدولة

النائب أحمد صبور
النائب أحمد صبور

أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بزيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، وزيادة المعاشات 15%، وتكافل كرامة 25% ، وحد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 30% بدلًا من 24%، اعتبارًا من أول أبريل 2023، بعثت برسائل طمأنة إلى الشعب المصري، بأن القيادة السياسية تقدر ما تمرون به في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.

وقال "صبور"، إن المواطن البسيط يأتي على رأس أولويات الدولة، وهو ما يظهر في حرص الرئيس على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة محدودى الدخل، والفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هذه القرارات بثت الأمل في نفوس المواطنين، أكدت لهم أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يتحملونه من ضغوط، مهما كلفها ذلك من أعباء.

النائب أحمد صبور: قرارات الرئيس بعثت برسائل طمأنة للشعب المصري.. يؤكد: المواطن على رأس أولويات الدولة

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس اليوم، عقب افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة المنيا، حمل عددا من الرسائل التي تسهم في خلق حالة من التفاؤل والأمل بين المواطنين، حيث أكد الرئيس أن الدولة ماضية في دفع مسيرة التنمية، رغم التحديات، مؤكدا  أن الرئيس السيسي اعتاد على أن يحقق الإنجازات مهما بلغت صعوبة التحديات.

ولفت "صبور"، إلى أن تنمية محافظات الصعيد أصبحت على رأس أولويات الدولة منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، لتتعافى من سنوات الإهمال والتهميش التي أصابتها لعقود طويلة، مشددًا على الدور الذي لعبته المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تحقيق أهداف الدولة المصرية بأن ينال كل شبر في مصر نصيبه من التنمية والتطوير لكي يشعر كل مواطن أن حياته تتجه إلى الأفضل.

المهندس أحمد صبور لجنة الإسكان والإدارة المحلية مجلس الشيوخ السيسي الحد الادنى للأجور الظروف الاقتصادية

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