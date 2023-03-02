الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بلاغ يتهم طليق أيتن عامر بالتعدي عليها داخل فيلتها بالشيخ زايد

الفنانة آيتن عامر
الفنانة آيتن عامر

حررت الفنانة آيتن عامر محضرًا ضد طليقها محمد عز العرب، تتهمه فيه بالتعدي عليها بالسب والشتم بعد اتصالها بالنجدة التي أثبتت أقوالها في المحضر. 

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة من «سمر.م»، وشهرتها آيتن عامر، 35 سنة، ومقيمة بفيلا في كمبوند شهير في الشيخ زايد، ضد طليقها محمد عزالعرب، ٤١ سنة، مدير تصوير سينمائي، لقيامه بالحضور لمسكنها، والتعدي عليها بالسب والشتم، والتعدي على والدتها، 71 سنة، وقيامه بأخذ طفليها “آيتن محمد” 7 سنوات، “يوسف محمد” 6 سنوات، ووضعهما داخل السيارة ملك الفنانة، وقاد السيارة بهما، إلا أن الأمن الإداري للكمبوند استوقفه، وتم التحفظ على السيارة.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أيتن عامر الشيخ زايد الفنانة أيتن عامر النجدة محمد عز العرب

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وائل لطفي

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