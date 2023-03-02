الرئيس السيسى: هناك قوى تحاول تخريب الدولة منذ 2013

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تعمل من أجل تجاوز آثار الأزمة العالمية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد، وقال مطمئنًا المواطنين: "لا داعي للقلق نهائيًا على الأوضاع الراهنة.. الدولة والحكومة تبذلان كل الجهد لتجاوز الأزمات وتخفيف الآثار الاقتصادية الصعبة على المواطنين عن طريق اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لذلك".

ونبه الرئيس السيسي- في كلمة مرتجلة خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة المنيا اليوم الخميس- إلى أن هناك قوة شر تحاول بشتى الطرق إفقاد المصريين الثقة في أنفسهم وفي القيادة السياسية.

وأضاف: أن هناك قوى تحاول تخريب الدولة منذ عام 2013، وأن الكثير من الدول ما زالت متضررة مما حدث لها ولم تستطع تجاوزه بسبب قوى الشر، وأن الله تعالى حفظ مصر من هذا الشر.

وأوضح الرئيس السيسي أن العالم يمر بأزمة كبيرة وأن الدولة بقدر الإمكان تحاول ألا تنعكس آثارها على المواطنين رغم الضغوط التي يشهدها العالم.

وقال الرئيس السيسي إن "الكل يحاول ويضحي من أجل حماية الدولة، وأنا لا أتحدث عن مصر ولكن عن دول أخرى، لكن الله أراد أن يحفظ هذه الدولة بشعبها، فكان كل شهيد من كل أسرة مصرية ساترا وحاجزا يقدم نفسه من أجل أن نكون كلنا بخير وسلام، وربنا أراد أن ينجينا، وليس هناك خوف أو قلق لأننا ندير الأمور بإخلاص وأمانة وشرف في وقت عز فيه الشرف".

وطمأن الرئيس السيسي الشعب المصري بألا يخافوا من أي مكروه.. وقال: " لا تقلقوا أو يخاف أحد من المستقبل، سيكون غدا أفضل من اليوم ولابد أن تكونوا متأكدين من ذلك، وتذكروا الصعوبات عام 2013 لتعلموا أننا كنا في خطر شديد جدًا".

واستطرد: "أنا بعثت قوات خلال عشر ساعات إلى المنيا وبني سويف في أعقاب ما حدث من محاولة اعتداء على الناس وعلى الكنائس، من أجل حماية وتأمين الصعيد من محاولة التدمير والتخريب والتضييع، واتقاء مخطط الفتنة والحرب الأهلية في مصر، والله نجانا من كل هذا وحمى الناس الطيبة البسيطة".

وتابع: أنهم في حرب دائمة معنا، ويستخدمون كل الأدوات التي يمكن أن تستخدم في هذه الحرب، سواء كذب أو غش أو إشاعات والإفتاء والتزوير والتزييف، إن هذا هو منهجهم ونحن كمصريين أصبحت لدينا حصانة من ذلك.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إنه "في بعض الأوقات يقول الأشخاص المعنيون بمواقع التواصل إن بها العديد من التعليقات، مؤكدا أن الشعب المصري يعيش في هذه الظروف منذ 10 سنوات، فلا تخافوا.. وأؤكد لكم أن سبب عدم شعوري بالقلق، أولا: لأنني مكتفٍ بالله عز وجل، وثانيًا: من أجلكم، إن كل أسرة مصرية تقف بالفعل بجانبى".

ودعا الرئيس السيسي الله تعالى أن يحفظ الشعب المصري، وقال: إنه "طالما نحن يد واحدة، لن يستطيع أحد أن يؤثر علينا أبدا".