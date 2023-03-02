سعة 33 فصلا.. إنشاء مدرسة تعليم أساسي بمدينة برج العرب الجديدة

تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم خاصة ما قبل الجامعي، حيث تضخ الدولة المصرية ملايين الجنيهات من أجل النهوض بالجيل الجديد، وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حققت الدولة نجاحًا كبيرًا وملحوظًا في قطاع التعليم، وفي التقرير التالي نسرد بعض الإنشاءات والافتتاحات لبعض المدارس في محافظة الإسكندرية.

ضمن المشروعات التي شهدتها محافظة الإسكندرية في قطاع التعليم، مشروع إنشاء مدرسة تعليم أساسي الحي الثاني مدينة برج العرب الجديدة، بمحافظة الإسكندرية، والتي تم تنفيذها في ديسمبر 2021 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجمالي تكلفة 27.6 مليون جنيها.

يعتبر مشروع إنشاء مدرسة تعليم أساسي الحي الثاني مدينة برج العرب الجديدة، ضمن مشروع المرافق الرئيسية مدينة برج العرب الجديدة، والمشروعات التي تم الانتهاء من مشروعات قطاع المدارس التعليم الأساسي شملت الانتهاء، وقد تم إنشاء مدرسة تعليم أساسي سعة 33 فصلا بالحي السكنى الثاني بالمجتمع المحلى الثالث بتكلفة 27.6 مليون جنيه.

وشهدت مدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية عدد من المشروعات الضخمة في مختلف القطاعات والتي من ضمنها، تنفيذ مشروع المرحلة الثانية «طبقة أساس+ mco أسفلت رابطة + بردورات للجزيرة الوسطى»، للطرق الداخلية للقطع (7،5) بالحى السكني الرابع، بتكلفة 20 مليون جنيه.

أيضا تنفيذ عدد من المشروعات بقطاع المرافق، وتشمل «المرافق الرئيسية للأحياء (5، 6، 8)، المتضمنة تنفيذ محطتي رفع صرف صحي بتكلفة بلغت حوالي 140 مليون جنيه، بعد توقف المشروع لمدة تجاوزت 3 سنوات»، إعادة تأهيل محطتي الرفع (أ، ب) بتكلفة 76 مليون جنيه.

بالإضافة إلى تنفيذ المرافق الداخلية لمنطقة المحور المركزي الغربي بتكلفة 39.6 مليون جنيه، تخصيص 144 قطعة أرض مقابر بمساحة 5760 م2، بقيمة بيعية بلغت 6.3 مليون جنيه، تخصيص 8 قطع أراضٍ خدمية بمسطح إجمالي 17588م2 بقيمة بيعية 5.8 مليون جنيه، تخصيص 28 محلا تجاريا بقيمة بيعية 30.8 مليون، وغيرها من المشروعات الضخمة.