الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

برلمانى: توجيهات الرئيس السيسى ستسهم فى رفع الأعباء عن المواطنين

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي

ثمّن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنفيذ الفوري والتعجيل لإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة اعتبارًا من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وكذلك زيادة المعاشات لتكون بنسبة 15%.

وقال المهندس حازم الجندي، إن تلك القرارات ستسهم في مساعدة المواطنين على مواجهة أعباء الحياة اليومية، ورفع كاهل الأعباء عنهم. 

كما ثمّن الجندي، افتتاحات الرئيس السيسي، لعدد من مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة المنيا، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية لم تتوان لحظة عن تقدم العون لمحافظات الصعيد، وأعطت لها كل سبل الدعم والاهتمام سواء من خلال مبادرة "حياة كريمة" للتوسع في مشروعات البنية التحتية، أو جهود التحالف الوطني للعمل الأهلى، أو منظمات المجتمع المدني، إلى أن أصبحت بتلك النهضة غير المسبوقة.

وأكد المهندس حازم الجندي، في بيان له، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه المشروعات، على ضرورة التفاني في العمل والإخلاص في أدائه من أجل خدمة المواطنين، بمثابة رسالة لكل عاملي الجهاز الإداري بضرورة مراعاة الضمير في العمل والاجتهاد لاستكمال خطى التنمية المنشودة، ومواجهة كل الشائعات التي تتناثر حول أي مشروع قومي أو إنجاز تحققه الدولة.

ولفت إلى أن محافظات الصعيد شهدت طفرة غير مسبوقة وأصبحت المشروعات القومية تغمرها في كل المجالات، فضلًا عن جهود مبادرة "حياة كريمة" في تغيير معيشة العديد من الأسر وتهيئة مناخ جيد يُلبى فيه كل متطلبات وأساسيات الحياة العامة، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات أنهت سنين التهميش لصعيد مصر، الذي طاله لسنوات عدة خلال الأنظمة السابقة، إلى أن جاء عهد الرئيس السيسي، الذي أصدر العديد من التوجيهات المتواصلة للحكومة بضرورة، التوسع في كل المشروعات بالصعيد، وإنهاء فكرة التمركز في العاصمة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه في السنوات الماضية الأخيرة تحولت كل محافظة من محافظات الصعيد لدرة بما تمتلكه من مشروعات وبنية تحتية ومقومات استثمارية واقتصادية مستغلة، وبانحياز من الرئيس السيسي لأهالي الصعيد.

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