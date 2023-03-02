الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدبولى: اختيار ابن المنيا صهيب عامر ضمن أفضل 100 طالب على مستوى العالم

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة كانت حريصة بشكل كبير جدًا على زيادة عدد مدارس محافظة المنيا ورفع كفاءتها.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات في المنيا، الخميس، أن عدد المدارس خلال الـ8 سنوات الماضية زاد بحوالي 18% كإجمالي مدارس عادية وبنسبة 22% لمدارس التعليم الفني.

وأكد رئيس الوزراء أن ذلك انعكس على انخفاض نسبة التسرب من التعليم الابتدائي في محافظة المنيا من 1% إلى 0.2%، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بنوعية التعليم الذي تسعى الدولة لتقديمه للطلاب.

وتابع: «المنيا تضم مدارس يابانية أيضًا مميزة جدًا، ومدارس متميزة في التعليم الأساسي في جميع مراكز المنيا» مشيرًا إلى اختيار الطالب صهيب عامر ضمن أفضل 100 طالب على مستوى العالم في علوم الأعصاب والاختراعات.

مدبولي مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المنيا مدارس المنيا مشروعات المنيا

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