رئيس «التنمية الصناعية»: أصدرنا 10آلاف ترخيص خلال النصف الثاني من 2022

عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، اليوم الخميس، ندوة موسعة بحضور المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات الهيئة للتعرف علي رؤيتها في مساندة الصناعة المصرية وتشجيع جذب رؤوس الأموال للاستثمار الصناعي في مختلف الأقاليم والمناطق الصناعية وآليات طرح الأراضي ومنح التراخيص الصناعية والرخصة الذهبية، فضلاً عن خطة الهيئة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات للمتعاملين معها.

حضر اللقاء كل من فتح الله فوزى رئيس مجلس الإدارة، وفؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، والملحق الاقتصادي لدى السفارة اللبنانية نور عطوى ومروان زنتوت رئيس اللجنــة الاقتصادية واحمد طيبة رئيس لجنة التشييد والتنمية العمرانية ومحمد امين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية والدكتورة عبير عصام، الأمين العام لجمعية مستثمري أسوان، ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية .

وأكد “عبد الكريم” أن القطاع الصناعي أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وفي هذا الاطار تعمل وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها التابعة على المشاركة بشكل فعال نحو تسريع معدل النمو الاقتصادي.

ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أن الهيئة شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية، جهودًا كبيرة وخطوات جادة من خلال تشكيل فرق عمل من أبناء الهيئة لتطوير منظومة الإجراءات، بهدف تطوير آلية تقديم الخدمات للمستثمر والخروج بحزمة من الحوافز والتيسيرات غير المسبوقة مما نتج عنه ارتفاع ملحوظ في معدلات آداء الهيئة.

واضاف انه فيما يتعلق بخدمات التراخيص الصناعية والسجل الصناعي، شهدت الهيئة خلال النصف الثانى من عام 2022، زيادة غير مسبوقة في عدد رخص التشغيل والسجل الصناعي حيث وصل إجمالى عدد التراخيص التى قامت الهيئة بإصدارها 10884 رخصة بنسبة زيادة 43 % عن الـ6 أشهر السابقة، منها 10427 ترخيص بالإخطار و457 ترخيص مسبق.

وفيما يتعلق بالسجل الصناعي، أكد “عبد الكريم” أن الهيئة قامت بإصدار 3650 سجل صناعي دائم خلال النصف الأخير من 2022 فضلا عن 1279 سجل محدد المدة، وكانت هناك تعليمات واضحة للمسئولين بالهيئة بالا يتسبب السجل الصناعى في تعطيل مصنع منتج باي حال من الأحوال.

وأوضح رئيس الهيئة انه في سبيل ذلك قامت الهيئة بتطوير منظومة المعاينات بالكامل، حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية وربط معاينة كل من السجل الصناعي والرخصة للتيسير على المستثمرين، مشيراً أنه تم تنفيذ 7745 معاينة خلال النصف الثاني من عام 2022 مقارنة ب 3421 معاينة خلال نفس الفترة عام 2021 بنسبة زيادة 118%.

وقال عبدالكريم، إنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء بألا تزيد مدة إصدار رخصة التشغيل عن 20 يوم كحد أقصى، مما أدى الى زيادة إصدار عدد الرخص الصناعية.

واضاف وللتيسير على المستثمرين ولتطوير آلية إصدار التراخيص، تقرر عقد لجنة مرتين أسبوعيًا بمقر الهيئة لمراجعة تقارير أعمال الحماية المدنية والبيئة والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.

وفيما يخص طرح الأراضي الصناعية وفقًا للخريطة الاستثمارية، أكد أن الهيئة قامت بإعداد حزمة من التيسيرات المالية والمستندية، فقد تم اعتماد وتقديم حزم حوافز للمستثمرين للانتهاء من إثبات الجدية علي الأراضي المخصصة، كان من أهم التيسيرات المالية خفض تكاليف دراسة الطلب من 5000 إلى 2500 جنيه، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز من 100 ألف جنيه ليصبح 10% من إجمالى ثمن الأرض، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكى لإثبات ضمان جدية تنفيذ المشروع.

ومن أهم التيسيرات المستندية، الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة ببيانات المشروع، والإعفاء من تقديم الاستعلام الائتماني، وبالنسبة للملاءة المالية يتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب يغطى 50% من إجمالى ثمن الأرض، وإتاحة التقديم الإلكتروني من خلال موقع الخريطة الاستثمارية.

وبالنسبة للمشروعات القائمة تم إعداد حزمة من التيسيرات، حيث يتم منح المشروعات الصناعية تيسيرات لمساعدتها في الانتهاء من أثبات الجدية على الأراضي أو الوحدات الصناعية المخصصة لها.

وحول ما تم من إجراءات بشأن حل مشاكل المستثمرين بخصوص التراخيص الصناعية والخدمات التى تقدمها الهيئة، فقد أنشأت الهيئة لجنة للتظلمات لنظر التماسات المستثمرين في القرارات الصادرة ويتولى رئاستها أحد نواب رئيس مجلس الدولة ينتدبه رئيس المجلس، وبعضوية كل من ممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية يختاره رئيس الهيئة وممثل عن الجهة الإدارية ذات الصلة وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية يختاره رئيس الاتحاد، وقد بدأت اللجنة بمباشرة أعمالها وعقدت ثلاثة جلسات متتالية للنظر في التظلمات المقدمة من السادة المستثمرين .

وعلى صعيد توفير الأراضي الصناعية، لفت إلى أن الهيئة قامت بإعادة تفعيل خريطة الاستثمار الصناعى مميكنة وسريعة، بشفافية تامة إمام المستثمر إلكترونيًا ، ويمكنه حجز الأرض وإنهاء الإجراءات أونلاين من أي مكان.

كما قامت الهيئة مؤخرًا بتفعيل مكاتب الاعتماد والعمل على زيادة إعدادها لتغطية النطاق الجغرافي لكافة المحافظات بالتنسيق مع نقابة المهندسين، وذلك لإصدار شهادات الاعتماد عن طريق مكاتب استشارية وبيوت الخبرة، ويأتي هذا في إطار التوجه نحو تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية.

وبالنسبة لخطة الهيئة في التحول الرقمي وميكنة الخدمات للمتعاملين مع الهيئة، أوضح عبد الكريم انه يتم ميكنة منظومة خدمات التراخيص والسجل الصناعي وكذلك ميكنة خدمات طرح وتخصيص الأراضي.



الصناعة اكبر مشغل للقوي العاملة

من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، علي الدور المحوري والهام لهيئة التنمية الصناعية في الاقتصاد المصري خاصة في ظل التحديات الراهنة والتي تتطلب العمل معا قطاع خاص وحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وقال “فوزي”: نتابع باهتمام الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة ونتطلع الي مزيد من العمل والتطوير في ملف الصناعة باعتبارها اكبر مشغل وموفر لفرص العمل، مؤكداً على أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال تضع كل خبراتها وامكانياتها في خدمة الهيئة ونتطلع الي استمرار التعاون بين الجمعية وهيئة التنمية الصناعية.

وأضاف ان ما يحدث في الهيئة حاليًا من تطور يعطي الأمل والتفاؤل بمستقبل الصناعة الوطنية في ظل وجود رؤية لقيادة الهيئة حول ما يمكن تقديمه للصناع والصناعة من توفير الأراضي وتيسيرات للمستثمرين والمتعاملين معها، كما أننا نتطلع الي الكثير من العمل الجاد لترجمة اسم هيئة التنمية الصناعية إلي واقع ملموس.

الصناعه تاتي في صدارة أولويات الدولة

وصرح فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بأن الصناعة تأتي في صدارة أولويات الدول والحكومات لتكون الجسر الآمن للعبور وتجاوز العقبات الاقتصادية، وعلينا الوقوف يدًا واحدة لمساندة الصناعة من خلال تشريعات وإجراءات محفزة واتخاذ خطوات جادة وجريئة تحدث الفارق وتعطي رسالة واضحة بأن الدولة تقف الي جانب رجال الصناعة الجادين وتتفهم وتعي ما يواجهه القطاع الصناعي من تحديات ومشكلات.

وأضاف أن هيئة التنمية الصناعية ورجالها لديهم الإمكانيات والإرادة في عمل مساندة حقيقية وفعالة للقطاع الصناعي في مصر والذي يثق تماما فيما نلمسه من تغييرات ايجابيه في الفكر وفي الكفاءات داخل الهيئة لما نراه من مظاهر التطوير والتحديث تحت قيادة لها بصمتها في تحديث الصناعة وإحداث التغيير المطلوب في واحدة من اهم الهيئات المرتبطة بالصناعة والصناعيين.

وأكد ضرورة السرعة والمرونة والديناميكية لدعم الدولة المصرية لصناعتها سواء من خلال تسريع وتسهيل الإجراءات، حيث أننا نرى الأثر الإيجابي لهذه الخطوات في زيادة الاستثمارات وتدفقات رأس المال العامل والمستثمر كما في البلاد المحيطة مشيراً إلى ضرورة الإسراع في الدخول الى عصر الميكنة والتحول الرقمي لخدمات هيئة التنمية الصناعية لسرعة إنهاء الإجراءات.

وإشادة الدكتورة عبير عصام، الأمين العام لجمعية مستثمري أسوان ورئيس لجنة الصناعة بمجلس الامناء لمدينة السادس من أكتوبر، بالزيارات الميدانية لرئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم للعديد من المناطق الصناعية في المحافظات خلال الفترة الماضية في إنهاء الكثير من المشكلات التي تواجه الاستثمار الصناعي ومنها محافظة أسوان، مشيرة إلى أن الزيارة الأخيرة لرئيس الهيئة لمحافظة أسوان أنهت 34 مشكلة واجهت مستثمري أسوان بمنطقة العلاقي الصناعية ومنها في قطاع الرخام والجرانيت.