«تعليم الوادي الجديد»: تنفيذ 116 ندوة تثقيف صحي لطلاب المدارس

قال المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، إنه تم تنفيذ نحو 116 ندوة صحية توعوية لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية في الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة منذ بدء الفصل الدراسى الثاني.

يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ.



وأوضح وكيل التعليم أن ذلك يأتي فى إطار خطة التثقيف الصحى داخل المنشآت التعليمية والحرص على صحة وسلامة ابنائنا الطلاب.



وأوضح أن الندوات شهدت عدة موضوعات هامة منها :- الغذاء الصحى، الاستخدام غير الآمن للأجهزة الذكية،النظافة الشخصية ،صحة الفم والأسنان ، الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض المعدية



وأكد على تنفيذ الندوات بجميع الادارات التعليمية لمراحل التعليم المختلفة (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية)، من قبل المختصين من إدارة التثقيف الصحي (السن المدرسى) بمديرية الصحة بالتعاون مع مسئول الصحة بقطاع تعليم المحافظة (الاتصال السياسى).

ووجه الشكر والتقدير لأسرة التثقيف الصحي ومنسقى الصحة بالإدارات التعليمية للجهد المبذول فى العمل وحسن الآداء فى تقديم كافة سبل الدعم للطلاب.



أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، على مشاركة طلاب المحافظة فعاليات الإحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية ،و الذى تحتفل به المنظمة الدولية للحماية المدنية فى الأول من مارس من كل عام .

وأشار إلى زيارة لمقر الحماية المدني وتقديم التهنئة بهذا اليوم العالمي، لافتًا إلى أن الزيارة استهدفت إثراء الطلاب بالمعلومات حول الدور المهم والحيوى للحماية المدنية في مجابهة الأزمات والكوارث وحماية الأفراد والممتلكات من خلال مشاهدة مجموعة من المعدات والآلات الحديثة المستخدمة بعمليات الإنقاذ والإطفاء وكيفية استخدامها، والكشف عن المفرقعات، وكيفية التعامل الآمن مع المتفجرات والأجسام الغريبة.

وجرى عرض فيديو وثائقى حول الدور الهام للحماية المدنية وشاركت الموهوبة دانة محمد جلال بمقطع من الفيديو

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة خالص الشكر والتقدير لقيادات الحماية المدنية والضباط والأفراد لحسن الإستقبال مثمنا مجهوداتهم فى حماية الأفراد والممتلكات