الخميس 02 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم الوادي الجديد»: تنفيذ 116 ندوة تثقيف صحي لطلاب المدارس

جانب من الندوات
جانب من الندوات

قال المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، إنه تم تنفيذ نحو 116 ندوة صحية توعوية لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية في الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة منذ بدء الفصل الدراسى الثاني.

يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ.


وأوضح وكيل التعليم أن ذلك يأتي فى إطار خطة التثقيف الصحى داخل المنشآت التعليمية والحرص على صحة وسلامة ابنائنا الطلاب.

وأوضح أن الندوات شهدت عدة موضوعات هامة منها :- الغذاء الصحى، الاستخدام غير الآمن للأجهزة الذكية،النظافة الشخصية ،صحة الفم والأسنان ، الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض المعدية 

وأكد على تنفيذ الندوات بجميع الادارات التعليمية لمراحل التعليم المختلفة (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية)، من قبل المختصين من إدارة التثقيف الصحي (السن المدرسى) بمديرية الصحة بالتعاون مع مسئول الصحة بقطاع تعليم المحافظة (الاتصال السياسى).

ووجه الشكر والتقدير لأسرة التثقيف الصحي ومنسقى الصحة بالإدارات التعليمية للجهد المبذول فى العمل وحسن الآداء فى تقديم كافة سبل الدعم للطلاب.


أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، على مشاركة طلاب المحافظة  فعاليات الإحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية ،و الذى تحتفل به المنظمة الدولية للحماية المدنية فى الأول من مارس من كل عام .

وأشار إلى زيارة لمقر الحماية المدني وتقديم التهنئة بهذا اليوم العالمي، لافتًا إلى أن الزيارة استهدفت إثراء الطلاب  بالمعلومات حول الدور المهم والحيوى للحماية المدنية في مجابهة الأزمات والكوارث وحماية الأفراد والممتلكات من خلال مشاهدة مجموعة من المعدات والآلات الحديثة المستخدمة  بعمليات الإنقاذ والإطفاء وكيفية استخدامها، والكشف عن المفرقعات، وكيفية التعامل الآمن مع المتفجرات والأجسام الغريبة.
وجرى عرض فيديو وثائقى حول الدور الهام للحماية المدنية وشاركت الموهوبة دانة محمد جلال بمقطع من الفيديو 
ووجه وكيل التعليم بالمحافظة خالص الشكر والتقدير لقيادات الحماية المدنية والضباط والأفراد لحسن الإستقبال مثمنا مجهوداتهم فى حماية الأفراد والممتلكات

وكيل التعليم الوادي الجديد ندوة صحية توعوية لطلاب المدارس خطة التثقيف الصحى المنشآت التعليمية الإتصال السياسى كافة سبل الدعم للطلاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

ضبط متهمين بسرقة دراجات هوائية في حدائق الزيتون

ارتفاع سعر نفـط عمان إلى 81.97 دولار اليوم

السيسى لأهالى المنيا: «نفسى أنزل لكل الناس واستقبالكم أسعدنى»

ضبط ورشة سلاح في قنا يديرها 3 أشخاص

ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة فى حملة أمنية بالقليوبية

حملات مكثفة للتأكد من عدم التلاعب بتعريفة الركوب في الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

مدحت بشاى

فى انتظار دراما رمضانية تستحق المشاهدة

عبد الرحيم طايع

عبث فى المدافن!

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

صور

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في الأراضى المحتلة

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل