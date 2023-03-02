بتخفيضات كبيرة.. مهرجان التمور يفتح أبوابه للجمهور في حديقة الأورمان

فتح مهرجان التمور أبوابه للجمهور في حديقة الأورمان، ويستمر حتى يوم 7 مارس، ويوفر أنواعًا عديدة من التمور بتخفيضات كبيرة على المنتجات مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

واستعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا يرصد افتتاح المهرجان، حيث تشهد النسخة الثالثة من مهرجان التمور مشاركة عربية قوية من الأردن، ليبيا، السعودية، وتونس؛ بهدف الترويج للتمور وبيعها، في ظل اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، وبالتالي فإن هناك الكثير من الأسر التي تحتاج إلى اقتناء أنواع مختلفة من التمور العربية والمصرية بأسعار جيدة.

المهرجان يهدف إلى نشر ثقافة استهلاك التمور طوال العام

ويستهدف المهرجان المساهمة جعل مصر أكبر دولة مُصدرة للتمور، وإعلان أن مصر لديها العديد من أصناف التمور ما بين الطازجة والجافة والنصف جافة ومصنعات التمور ونشر ثقافة استهلاك التمور طوال العام وليس رمضان فقط، خصوصًا أن التمور من المستهدفات الرئيسة في مصر وعدد من دول المنطقة مثل المملكة العربية السعودية.