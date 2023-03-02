إدارة الإنتاج الحيوانى بالبحيرة تبحث تذليل العقبات أمام المربين

عقدت إدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالبحيرة، اليوم، اجتماعًا لرؤساء الأقسام بالإدارت الزراعية، بناءً على تعليمات المهندس بدر محمد بدر، وكيل وزارة الزراعة، لمتابعة تقارير المتابعات للمستفيدين من المشروع القومى للبتلو 2022، ومراجعة أسماء المنتفعين بصرف النخالة المدعمة وعدد الحيوانات المؤمن عليها، وتذليل كل العقبات أمام المربين بمحافظة البحيرة.

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيب من الدكتورة نهال كمال برتو، مدير إدارة الإنتاج الحيواني، سلطت خلالها الضوء على أهمية توعية المواطنين بضرورة استخراج تراخيص تشغيل لأنشطة الإنتاج الحيواني والداجنى المختلفة، وشددت على تيسير إجراءات الترخيص على المواطنين الراغبين في الترخيص، خاصة وأن المستندات المطلوبة للترخيص بسيطة وهي سند الملكية مصدق عليه من الجمعية الزراعية، عقد إيجار، الرقم القومي للمالك والمستأجر، عقد إشراف طبيب بيطري، معاينة فنية من الإدارة الزراعية بالاشتراك مع الطب البيطري، إفادة من الجمعية الزراعية، إقرار صحة مستندات.

كما أشارت الدكتورة نهال برتو إلى دور الدولة في مساعدة أصحاب المصانع ومزارع الدواجن، حيث يتم الإفراج عن كميات كبيرة من الذرة الصفراء والصويا المستوردة بالموانئ المصرية لسد حاجة السوق منها، حيث إنها مكونات أساسية للأعلاف، كما أن هيئة السلع التموينية قد أنشأت بورصة السلع المصرية وسيتم عرض الذرة والصويا كما في بورصة القمح، وسيتم التسجيل من خلال لينك وترفع الأوراق الخاصة بالعميل في صورة pdf، وذلك لمصانع الأعلاف ومزارع الدواجن، ويتم تحديد سعر استرشادي للسلعة المطلوبة وتحديد الكميه المطلوبة وبناءً عليه يتم صرف الكميات المطلوبة لأصحاب السعر المقارب للسعر الاسترشادي.

وأكدت برتو أنه بخصوص صرف النخالة المدعمة فإن المعاينة تتم بلجنة مشتركة من الزراعة والطب البيطري معًا، والتأكد من ملاءمة الحظيرة للمواصفات الفنية من عدمه.

وكانت قد طالبت الدكتورة أميمة الجمل، رئيس قسم الرقابة على جودة الأعلاف، بضرورة تكثيف المرور على مصانع الأعلاف وإعداد تقرير شهري بحركة الإنتاج والخامات بالمصانع، وحصر محلات ومصانع الأعلاف غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما طالب المهندس البراء شكر، رئيس قسم المشروعات، رئيس قسم المعارض والمناحل المهندسة عبير العريان باستيفاء جميع البيانات الموجودة بمحضر المعاينة الفنية من أرقام هواتف وأرقام قومية وإحداثيات مع استيفاء كل البيانات المطلوبة بمحضر المعاينة.

وطالب المهندس محمد مكي، رئيس قسم البتلو والتصنيع الزراعي، بضرورة الاهتمام بالمشروع القومي للبتلو بشقيه المحلي والمستورد والتواصل مع البنك الزراعي المصري لمعرفة أسماء وعناوين المستفيدين وإجراء المتابعات الدورية لهم.

أما بخصوص مراكز تجميع الألبان، فقد طالبت المهندسة جيهان أبوسمرة، رئيس قسم مراكز تجميع الألبان، بأهمية متابعة مراكز تجميع الألبان المطورة ذاتيًا ضمن مبادرة البنك المركزي وإعداد تقرير بالمستجدات ورفعه للمديرية والتي بدورها تقوم برفعه للوزارة.

وأكدت الدكتورة هند خضر، رئيس قسم الدواجن، على الاهتمام بضرورة إعداد تقرير شهري لمزارع الدواجن مع توضيح العنابر العاملة ونوع السلالة والعدد المسكن وتاريخ الخروج وإعداد تقرير باللجان الخماسية وإرسال بيان يومى بأسعار الدواجن والبيض، وطلبت من رؤساء الأقسام ضرورة الاهتمام بتوعية المزارعين بالزراعة التعاقدية والتواصل مع الإرشاد الزراعي لمعرفة المتوقع توفيره للسوق من ذرة وصويا وعباد الشمس كمحاصيل رئيسية وهامة في صناعة الأعلاف.