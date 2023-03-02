الخميس 02 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزير الداخلية يوافق على السماح لـ62 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

نشرت جريدة الوقائع المصرية، في العدد 51 في 2 مارس 2023، 3 قرارات للواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالسماح لـ62 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية.

وتقرر في المادة الأولى بأن يُؤذن لكلِّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم ياسين عمرو أحمد، وآخرهم مصطفى عبداللطيف محمد، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلِّ منهم مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وأيضا يُؤذن لكلِّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم محمود محمد محمود، وآخرهم حسام الدين أشرف إبراهيم المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلِّ منهم مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

كما أذن لكلِّ من العشرين مواطنًا أولهم كريم عبدالله حسن، وآخرهم أحمد سالم عزت المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلِّ منهم مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

حمل القرار الأول الصادر من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 236 لسنة 2023، وصدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ة الوقائع المصرية وزير الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

تشكيل لجنة لمراقبة تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بالدقهلية

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض في التعاملات الصباحية اليوم الخميس

إصابة شخصين في حريق حظيرة مواشي بالشرقية

محافظ الإسكندرية يُكلف باستمرار ترميم الحفر والمطبات بالشوارع

عرض «مقاهي وأزمنة» بحفل تأبين سميح منسي بمركز الثقافة السينمائية

إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

مدحت بشاى

فى انتظار دراما رمضانية تستحق المشاهدة

عبد الرحيم طايع

عبث فى المدافن!

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

صور

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل

المظاهرات فى إسرائيل.. حصار سارة نتنياهو داخل «صالون حلاقة» وبنيامين يعلق (فيديو)