وزير الداخلية يوافق على السماح لـ62 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية

نشرت جريدة الوقائع المصرية، في العدد 51 في 2 مارس 2023، 3 قرارات للواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالسماح لـ62 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية.

وتقرر في المادة الأولى بأن يُؤذن لكلِّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم ياسين عمرو أحمد، وآخرهم مصطفى عبداللطيف محمد، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلِّ منهم مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وأيضا يُؤذن لكلِّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم محمود محمد محمود، وآخرهم حسام الدين أشرف إبراهيم المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلِّ منهم مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

كما أذن لكلِّ من العشرين مواطنًا أولهم كريم عبدالله حسن، وآخرهم أحمد سالم عزت المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلِّ منهم مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

حمل القرار الأول الصادر من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 236 لسنة 2023، وصدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.