الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غرفة عمليات بـ«تموين الإسكندرية» لمتابعة محطات الوقود

محطات الوقود بالإسكندرية
محطات الوقود بالإسكندرية

تابعت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية محطات تموين السيارات بأنحاء المحافظة، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تحريك أسعار البنزين بأنواعه وغاز تموين السيارات والمازوت الصناعي.
وأصدر المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات لجميع الإدارات التموينية وإدارة التجارة الداخلية بالمديرية للتنسيق والقيام بحملات على محطات الوقود؛ للتأكد من توافر المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة، من خلال غرفة عمليات.

ولم ترصد أي مشاكل أو ازدحام وتسير الأمور بشكل طبيعي، مع استمرار المتابعة.

محطات الوقود بالإسكندرية

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غرفة عمليات تموين الإسكندرية تحريك أسعار المواد البترولية الأجهزة الرقابية بمديرية التموين محطات الوقود

رئيس التحرير

وائل لطفي

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