الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النفط يحتفظ بمكاسبه مع مؤشرات بانتعاش اقتصادي قوي في الصين

النفط
النفط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، لتواصل تحقيق المكاسب منذ الجلستين السابقتين وسط مؤشرات على انتعاش اقتصادي قوي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، ما عوض تأثير المخاوف حيال ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 84.43 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة أيضا، إلى 77.76 دولار للبرميل.
وارتفعت عقود الخامين نحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة، بعد أن أظهرت بيانات نمو نشاط التصنيع في الصين في فبراير شباط بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد، في دليل جديد على الانتعاش الاقتصادي بعد إلغاء قيود "كوفيد-19" الصارمة.
ولكن زيادة مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة للأسبوع العاشر على التوالي حد من مكاسب السوق.
وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بارتفاع مخزونات الخام 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير إلى 480.2 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ مايو2021.
وكان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا زيادة قدرها 500 ألف برميل.
ومع ذلك، أبقت صادرات قياسية من النفط الخام الأمريكي الزيادة أقل مما كانت عليه في الأسابيع الماضية، إذ ارتفعت الشحنات إلى 5.6 مليون برميل يوميًا الأسبوع الماضي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.
وقال محللو سيتي في مذكرة للعملاء "مخزونات الخام الأمريكية أبطأت زياداتها لكنها ظلت أعلى من نطاق خمس سنوات مع تباطؤ الزيادة؛ بسبب ارتفاع إجمالي الصادرات إلى مستويات قياسية جديدة".
وفي غضون ذلك، وصل النفط الخام الذي تعالجه مصافي التكرير الهندية إلى مستويات قياسية في يناير كانون الثاني، حسبما أظهرت بيانات حكومية مبدئية أمس الأربعاء، إذ عززت البلاد وارداتها من البراميل الروسية التي نأت عنها الدول الغربية.

اسعار النفط الصين انتعاش اقتصادي مخزونات الخام الأمريكية العقود الآجلة لخام برنت

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