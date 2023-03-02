الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

خلال لقاء بوفد القومي لحقوق الإنسان في جنيف:

مفوض الاتحاد الأوروبى يُثمن جهود الرئيس السيسى للارتقاء بقضايا حقوق الإنسان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفير إيمون جيلمور الممثل الخاص لحقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي في جنيف بسويسرا.

رافق خطاب وفد من المجلس ضم السفير د. محمود كارم نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس  د. وفاء بنيامين، ونهاد أبوالقمصان، وسميرة لوقا، وعبدالجواد أحمد.

جاء ذلك على هامش مشاركة المجلس في مناقشة التقرير الدوري الخامس لمصر في اجتماعات الدورة الـ137 لأعمال لجنة حقوق الإنسان، والتى تناقش تقارير مصر وبنما وبيرو وسريلانكا وتركمانستان وزامبيا بشأن تنفيذها لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب، إن المجلس يعتزم البناء على المناقشات التي دارت على هامش هذه الاجتماعات الهامة والدفع لتعزيز صلاحيات المجلس حتى يستطيع القيام بدوره على نحو أكثر فعالية، فيما يتصل برصد الجهود الوطنية التي تقوم بترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى نتائج ملموسة وخطوات عملية.

وهنأ السفير جيلمور مصر على إنجازاتها في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما تعزيز حقوق المرأة، والحريات الدينية، كما أكد المسئول الأوروبي اهتمام الاتحاد الأوروبي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل اهتمامه بالحقوق المدنية والسياسية. 

كما رحب بإعداد المجلس القومي لحقوق الإنسان دليلًا تدريبيًا خاص بزيارات السجون ومراكز التأهيل، متسقًا مع معايير حقوق الإنسان لمعاملة النزلاء بمراكز الاحتجاز، بما يضمن حصولهم على حقوقهم الأساسية.

ورحب جيلمور بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، والعمل على خروج المحبوسين وإعادة دمجهم وتأهيلهم، فضلًا عن إعلان الدولة عن فتح المجال لحوار وطني جامع لكل التيارات السياسية.

الاتحاد الأوروبي الاستراتيجية الوطنية الحقوق المدنية والسياسية الحريات الدينية السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان

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وائل لطفي

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