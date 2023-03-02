الخميس 02 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رئيس وزراء الهند يُناشد «G20» إيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا الخلافية

ناريندرا مودي
ناريندرا مودي

ناشد ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، زعماء العالم، جميع الحاضرين في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين G20 بذل كل ما في وسعهم لإنجاح الاجتماع.

وقال مودي، في خطاب مسجل خلال افتتاح اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين في نيودلهي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "إننا نجتمع الآن في وقت يواجه فيه العالم انقسامات عميقة، ويجب أن نجد أرضية مشتركة بشأن القضايا الخلافية ولا ينبغي السماح للقضايا التي لا يمكننا حلها سويًا بأن تعرقل مسار تلك التي يمكننا حلها".

وزراء خارجية دول مجموعة العشرين G20 العالم القضايا الخلافية سامح شكري دول مجموعة العشرين

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