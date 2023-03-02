رئيس وزراء الهند يُناشد «G20» إيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا الخلافية

ناشد ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، زعماء العالم، جميع الحاضرين في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين G20 بذل كل ما في وسعهم لإنجاح الاجتماع.

وقال مودي، في خطاب مسجل خلال افتتاح اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين في نيودلهي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "إننا نجتمع الآن في وقت يواجه فيه العالم انقسامات عميقة، ويجب أن نجد أرضية مشتركة بشأن القضايا الخلافية ولا ينبغي السماح للقضايا التي لا يمكننا حلها سويًا بأن تعرقل مسار تلك التي يمكننا حلها".