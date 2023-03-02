الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إخلاء 20 أسرة من عقار القبارى المنهار بالإسكندرية لخطورته على السكان

انهيار جزئي لعقار
انهيار جزئي لعقار بالقباري في الإسكندرية

أخلى حي غرب الإسكندرية، عقار القباري الذي تعرض لانهار جزئي مساء الأربعاء، حيث سقوط سقف إحدى غرف الدور الخامس حتى الدور الثاني، وأسفر عن إصابة مسن، ولم تقع أي حالات وفيات أو إصابات خطيرة.

وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إنه تم إخلاء ساكني العقار وعددهم  20 أسرة، حرصًا على سلامتهم، لحين صدور قرار اللجنة الهندسية، حيث إن العقار صادر له قرار ترميم لم ينفذ.

واضافت لـ «الدستور» أن العقار هو بلوك سكني بإحدى المساكن الشعبية بمنطقة القباري بنطاق حي غرب، وانهار سقف حجرة من الدور الخامس حتى الثاني، وتسبب في إصابة مسن، مشيرة إلى أنه تم نقله إلى المستشفى للعلاج وإصابته خفيفة.

توفير أماكن إقامة لسكان العقار 

واوضحت أنه تم توفير مكان إقامة مؤقت لانتقال السكان به وهو القسم الداخلي بمدرسة نبع الفكر، والذي يستوعب 80 فردا، بغرف كل منها 10 أفراد، واستراحة، ومجهز بجميع الأثاث ودورات المياه، حيث يتم تجهيزه لاستضافة مراقبي الثانوية العامة، لافتة إلى أن السكان رفضوا الانتقال له.

وتابعت أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، حيث تواجد فريق الإغاثة على الفور لتوفير المساعدات للأسر المتضررة، وبحث حالاتهم الاجتماعية.

 

العقار صادر له قرار ترميم

وكانت قد تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية بلاغا مساء الأربعاء بانهيار أجزاء من عقار في نطاق القباري بنطاق حي غرب، وانتقلت على الفور القوات الأمنية رفقة الجهات المعنية بحي غرب وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ.

وبالفحص تبين سقوط سقف الدور الخامس حتي الدور الثاني، وإصابة مسن، وان العقار صادر له قرار ترميم، وتم وضع كردون أمني أمام العقار حتى الانتهاء من معاينته ومع إخلاء السكان تحسبا لسقوط أجزاء أخرى، حفاظا على حياة المواطنين.

إخلاء 20 أسرة صادر له قرار ترميم حي غرب الإسكندرية انهيار جزئي عقار القباري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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