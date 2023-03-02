تثبيت السولار وتحريك البنزين.. لجنة تسعير البترول تعلن قرارها بشأن الأسعار الجديدة

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، فى اجتماعها، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية، وذلك فى ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وانتهت اللجنة إلى تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة الثانية صباح يوم 02 / 03 / 2023، لتصبح كالآتى: 8.75 جنيه للتر البنزين 80، و10.25 جنيه للتر البنزين 92، و11.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن، وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر، وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، كما تمت زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه / متر.