ضبط 530 أسطوانة غاز بالسوق السوداء فى البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية، حملات تموينية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود، ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مستودع غاز منزلي تصرف في 530 أسطوانة لإعادة بيعها في السوق السوداء بمركز ومدينة إيتاي البارود، كما تم ضبط محطة تمويل سيارات لتصرفها في 4000 لتر سولار لإعاده بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباحًا غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط 245 أسطوانة غاز منزلية بالدلنجات

كما تم تنفيذ حملة مكبرة بالدلنجات لردع المخالفين والمتاجرين بالدعم، أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ245 أسطوانة غاز كبير مملوءة، قام صاحبها بتجميعهم لإعادة بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق أرباحًا غير مشروعة، وتم مصادرة المضبوطات والتحفظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.