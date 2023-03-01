الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير أثرى: الاكتشافات الأثرية الآن بأيدٍ مصرية خالصة

الاكتشافات الأثرية
الاكتشافات الأثرية

قال الخبير الأثري د. خالد سعد إن الاكتشافات الأثرية منذ سنوات قليلة ماضية كانت تتوقف على البعثات الأجنبية وحدها، لكن في الفترة الأخيرة أصبحت الاكتشافات الأثرية على المستوى العالمي بأيدٍ مصرية خالصة وهذا دليل على أن مصر أصبحت لديها فرق من البعثات البحثية في القطاع الأثري. 

الخبرة المصرية الأثرية

وأكد خالد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم اكتشاف مجموعة من المقابر الأثرية بمنطقة سقارة من خلال بعثة أثرية يترأسها الدكتور والعالم المصري زاهي حواس، حيث تم العثور على عدد كبير من التماثيل الخشبية الفرعونية نادرة الوجود.

وأضاف أنه تم أيضًا اكتشاف غرفتين أساسيتين في معبد الدير البحري بالبر الغربي، وهذا الاكتشاف دليل على المهارة المصرية في اكتشاف هذه المناطق الأثرية التي تم استهلاكها واكتشاف ما بها من كنوز على مدار الـ١٥٠ سنة الماضية. 

تطوير المتاحف المصرية

وأشار إلى أنه تتم إعادة تطوير بعض المتاحف التي لها صورة ذهنية خاصة في أذهان السائح المصري كتطوير المتحف المصري بميدان التحرير، حيث اعتقد الكثير من الباحثين أنه بعد نقل عدد كبير من المومياوات إلى المتحف المصري الكبير فسوف يلقى هذا المتحف الصغير نصيبه من الإهمال والتهميش.

خالد سعد خبير أثري البعثات الاجنبية اكسترا نيوز حديث الاخبار

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