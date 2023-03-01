«رميم» برنامج جديد لمصطفى حسنى على ON فى رمضان 2023

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تفاصيل برنامج «رميم» للداعية الإسلامي مصطفى حسني والمقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني عبر شبكة قنوات أون.

وتم إطلاق البرومو الأول للبرنامج والذي قال فيه الداعية مصطفى حسني، "تركيبة البني آدم إن المواقف الكبيرة اللي بيعدي فيها مش بتسيبه زي الأول إما بتبنيه وتكبره أو تكسره وضعفه وكسرته بتبان في مواقف معينة.. محتاج تعرف إيه هو اللي فيك واتكسر في رحلتك وتتحمل مسئولية ترميمه وإعادة بناء نفسك وأنت مستعين بربك القادر على إحياء العظام وهي رميم".

وقدم مصطفى حسني العام الماضي برنامج "القناع" ويناقش البرنامج الفطرة الطبيعية للإنسان التي خلقنا الله تعالى بها، حيث إن الله خلقنا ووضع من صفاته على قدر الإنسان، ولو سيطر الخوف على أي شخص فسيحجب عنه شخصيته الربانية الصادقة، وحينها يخاف أن يعيش رحيمًا فيستباح ويخاف أن يصون العشرة فيُضمن ولا يقام له وزن.

وأكد مصطفى حسني خلال حلقات البرنامج على مدار الشهر الكريم أنه لو تغلب الإنسان على هذا الخوف المصطنع والذي زاد وتشعب بسبب الحياة، لعاش بشخصيته الربانية الصادقة بلا قناع وعلى فطرته، ليسلط البرنامج الضوء على كيفية التخلص من هذا القناع ومواجهة الحياة بالفطرة الطبيعية السوية.