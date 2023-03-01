الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأقمار الصناعية تكشف تحول «كابشام» التركية إلى مقبرة جماعية لضحايا الزلزال (صور)

الاستعداد لدفن جثث
الاستعداد لدفن جثث ضحايا زلزال تركيا في مدينة كابشام

التقطت الأقمار الصناعية صورًا لإحدى المناطق النائية وهي مدينة "كابشام" جنوب مدينة كهرمان ماراس التركية مباشرةً، والتي تستضيف بضعة متاجر وبيت ضيافة ومقبرة حيث يتم دفن السكان المحليين.

تظهر الخيام التي أقيمت في موقع القبر في صورة التقطت عبر الأقمار الصناعية من 11 فبراير. الموافقة المسبقة عن علم - Planet Labs PBC
الخيام التي تضم أهالي الضحايا

وأظهرت الصور بحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، تحول المنطقة إلى مقبرة جماعية ضخمة بها الآلاف من القتلى، في استعداد إلى دفنهم تباعًا.

كما كشفت الأقمار الصناعية، عن ازدحام المسار المؤدي إلى المقبرة بمدينة كهرمان، بسيارات الإسعاف والسيارات الخاصة والشاحنات الصغيرة التابعة للبلدية الإقليمية لنقل الموتى.

دفن ضحايا زلزال تركيا المدمر

احتوت كل سيارة على جثث - بعضها ملفوف ببلاستيك أسود سميك - والبعض الآخر في صناديق خضراء زاهية مكدسة بالداخل.

وقال التقرير البريطاني: "تم تحويل هذه البقعة الهادئة، الواقعة وسط أشجار الصنوبر، إلى مقابر لدفن الموتى، في إجراءات مهيبة".

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وصول موكب الموتى إلى "كابشام"

مع ارتفاع حصيلة القتلى من زلزالين قويين الشهر الماضي في تركيا الآن إلى ما يقرب من 45000، سيتم دفن العديد من أولئك الذين فقدوا حياتهم في Kapicam.

انتظرت مجموعات من المتطوعين والمسئولين المحليين خارج كل جناح لاستعادة الجثث وأخذها إلى داخل المقبرة.

ينتظر الناس دفن أحبائهم في مقبرة كابيكام. الموافقة المسبقة عن علم - AP
جثث الموتى في انتظار دفنها 

تم غسل الموتى ولفهم بالأكفان، ووضعوا في حاويات خشبية مكدسة بالخارج. ثم تم نقلهم إلى قبور محفورة حديثًا.

الاقمار الصناعية آثار زلزال تركيا جثث ضحايا الزلزال حصيلة ضحايا زلزال تركيا كهرمان

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